Çölaşan'dan tarihi çarpıtma! Yalancıyı n'etsinler Emin?

Sözcü gazetesinin gerçekleri eğip bükmekte mahir yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasından yana olduğunu bir defa daha açıklamasına rağmen, AK Parti'nin seçimleri ertelemeye çalıştığını iddia etti.

"Koyun can, kasap et derdinde" başlıklı yazısında derdinin ne olduğu anlaşılamayan Çölaşan, özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, büyük felaketin acılarını ve sorumsuzluğun izlerini on binlerce insanımızın cesetleri üzerinden sürdürmeye kalkışanlar var.

Bu felaket ortamında bile seçim edebiyatı başlatıldı.

Seçimler ertelensin edebiyatı…

Depremin acıları henüz taze iken böylesine bir tartışmanın gündeme getirilmesi acıdır, utanç vericidir.

Bu tartışmayı iktidar partisi başlattı.

Bülent Arınç'ın ağzından…

(...)

Bülent Arınç bu sözleri acaba kendiliğinden mi söyledi?

Hayır…

Böylesine kritik bir ortamda böylesine kritik sözleri değil Arınç, hiçbir AKP mensubu kendiliğinden söyleyemez.

Bu mümkün değildir.

Şimdi depremin yaraları biraz soğusun, hep birlikte göreceğiz…

Seçimler ertelensin edebiyatı yaygınlaşacak…

★★★

Seçim gerçeği AKP'yi zaten korkutuyordu.

Deprem olmasa bile iktidarın ilk seçimde gideceği üç aşağı beş yukarı adeta belli olmuştu.

Ancak gelin görün ki normal koşullarda seçimlerin ertelenmesi anayasa uyarınca (savaş hali dışında) mümkün değildi.

Şimdi deprem bu erteleme için acaba yeni bir gerekçe mi yapılmak isteniyor?

İktidarın değişmesi bu yolla mı engellenmek isteniyor? (...)"