Çöl tozu nedir? Çöl tozu Türkiye’ye gelecek mi?
Çöl tozunun ne demek olduğu ve ülkemizde nerelerde görüleceği merak konusu oldu. Çöl tozunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği arama motorlarında sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Avrupa'da hafta boyunca etkisini gösterecek olan çöl tozları ülkemizde de görülmesi bekleniyor. Peki, çöl tozu nedir? Çöl tozu Türkiye’ye gelecek mi?
Çöl tozunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği arama motorlarında sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Orta Doğu ve Afrika'dan rüzgarların gelmesiyle ülkemizde de görülen Çöl tozu hem ulaşımı hem de sağlığı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.
Çöl tozu Türkiye’ye gelecek mi?
Çöl tozları, Avrupa’da hafta boyunca etkisini gösterecek. Perşembe gününden itibaren ise ülkemize geleceği görülen çöl tozlarının özellikle Türkiye’nin güney kesimlerinde etkili olacağı bekleniyor.
Çöl tozu nedir?
Toz taşınımı, dünya ekosistemi için oldukça önemli doğal afetler arasında yer alır. Çöllerden gelen tozlar atmosferin üst seviyelerinde yer alarak dağılır. Toz parçaların büyüklüğü değişiklik göstermekle birlikte binlerce kilometre yükseklikten dağılarak yeryüzüne iner.