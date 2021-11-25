Çökertme kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

İşte Nefis Çökertme Kebabıtarifi için malzemeler

250-300 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Diğer Malzemeler;

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak İçin)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağ

Yapılışı

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır. Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir. Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir. Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir. Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir. Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur. İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir. Afiyet olsun.