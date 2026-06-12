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Yerel Çökertilen yasa dışı bahis çetesine 111 tutuklama
Yerel

Çökertilen yasa dışı bahis çetesine 111 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Giresun merkezli operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları belirlenen iki ayrı bahis sitesi mercek altına alındı. Emniyet birimlerinin yaklaşık 18 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyet gösterdiği dönem içerisinde yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının değerlendirildiği öğrenildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Giresun merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 140 şüpheliden 111'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'sinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve çeşitli delillere el konuldu.

Soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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