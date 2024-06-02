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Gündem Çöken apartmanla ilgili soruşturma
Gündem

Çöken apartmanla ilgili soruşturma

Yeniakit Publisher
2024-06-02 14:01:00 - 2024-06-02 14:12:21
Çöken apartmanla ilgili soruşturma

İstanbul'da çöken bina ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da çöken binayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili, 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Tunç paylaşımında, "İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

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