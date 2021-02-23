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Yaşam Çok yüksek riskli iller hangileri?
Yaşam

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme adımlarının illerin risk durumlarına göre atılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda çok yüksek riskli illerin hangileri olduğu merak ediliyor. Peki, Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 21:16:00 -
Çok yüksek riskli iller hangileri?

Kademeli normalleşmenin kaderini düşük ve yüksek riskli iller belirleyecek! İşte yeni döneme en hızlı geçiş yapacak iller...

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."

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