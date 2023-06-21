Çok şükür ki memleket bunların eline düşmedi

Üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve sözde ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem” safsatasıyla Türkiye’yi uyum içinde yöneteceklerini öne süren zillet paydaşları, 14-28 Mayıs seçimlerinde aldıkları ağır yenilginin ardından resmen birbirine girdi. Seçimden önce hiçbir meselede uzlaşamadıkları halde sırf Başkan Erdoğan’ı iktidardan indirmek için birbirinin ağız kokusunu çeken düşman kardeşler, aldıkları hezimetin ardından kanlı bıçaklı hasım gibi sürekli kavga ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “baba-oğul” ilişkisi içerisinde olduğu Kılıçdaroğlu’nu devirmek için sözde “değişim” vurgusu üzerinden her yolu denerken, CHP üyesi Cüneyt Kaya ise, CHP listelerinden 35 vekil kazanan ve grup kurma kararı alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açarak ortaklarına “sahtekar” muamelesi yaptı. Partisi istifalarla sarsılan ve dağılmanın eşiğine gelen İP’in lideri Akşener’in ise yapılacak kurultayda ittifaktan ayrılacağı iddia ediliyor. Seçim yenilgisinin ardından ayrı telden çalan ittifak ortaklarının acınası hali, “Bunlar üç koyunu güdemez” diyen Başkan Erdoğan’ın haklılığını tescillerken, ülkenin nasıl bir bela atlattığını da iyice netleştirmiş oldu.

Aman dikkat, yerler kaygan!

Son günlerde yaşanan ve şer ittifakından ülkeye hayır gelmeyeceğini gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

• CHP üyesi Cüneyt Kaya, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden aday göstererek 35 vekil kazanan ve grup kurma kararı alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açtı.

• Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener, katıldığı programda, “Kafa bulmak için söyledim” diyerek sözlerinden çark etti.

• Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, CHP Sözcüsünün, “Aman dikkat edin yerler kaygan burada” dediğini söyleyerek, CHP’de dönen ayak oyunlarıyla dalga geçti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• CHP sözcüsü Faik Öztrak, “değişim” vurgusuyla genel başkanlık planları yapan Ekrem İmamoğlu’na, “belediye başkanlarımız işini yapacak” sözleri ile rest çekti.

• CHP Genel Başkanlığına göz diken ve menzile yürümekte kararlı olduğunu öne süren Ekrem İmamoğlu, “Gerekiyorsa genel başkan bile değişmeli” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na “çekil” mesajı gönderirken, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Kemal Bey gitsin, ben geleyim denilerek bir şey değişmez” sözleriyle İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Saymaz: Akşener ayrılacak

• CHP yandaşı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kongrede zillet ittifakına dair sert ve köşeli cümleler kurarak ittifaktan ayrılışını ilan edeceğini söyledi.

• Fondaş gazeteciler, CHP listelerinden 15 milletvekili kapan Ali Babacan’ın Meclis’te grup kurmak için CHP’den 5 milletvekili daha istediğini öne sürerken, DEVA Partisi yetkilileri iddiaları yalanlamakla yetindi.

• CHP listelerinden Meclis’e girdikleri halde Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayına oy vermek yerine kendi adaylarını çıkaran SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin şimdi de Meclis’te grup kurmak için anlaştığı iddia edildi.

Zaten millet diye bir dertleri yoktu

Seçimden sonra birbirine giren zillet paydaşlarının kavgasını Akit’e değerlendiren siyasetçiler ve STK temsilcileri de “ülkemiz büyük bir bela atlatmış” görüşünde birleşti.

AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, en başından beri zillet avanelerinin millet diye bir dertlerinin hiç olmadığını belirterek, “Bunlar sadece nefisleri, siyasi ikballeri için gayret sarf ettiler. Kılıçdaroğlu’ndan bütün ortaklarına, hatta partilerindeki milletvekillerinden, parti yöneticilerine kadar hiçbirinin millet diye bir davası olmadı. Millet bunlara geçit vermeyince makyajları akıp gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bütün dertleri kendi menfaatleri ve Erdoğan düşmanlığıydı. O yüzden de Cenab-ı Hakk bunlara bu fırsatı vermedi, vermeyecek” dedi.

Yaşananlar Zillet iktidarının simülasyonu

TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar ise şunları söyledi: “CHP’nin kodlarında devlet yönetimi veya herhangi bir durum yönetimi kabiliyeti yok. Bundan dolayı zaten ülke yönetimine gelemiyorlar. Esasında İBB ve Ankara belediyelerinin yönetimi, bunların iktidarının bir simülasyondur. Burada, AK Parti’nin 25 yıllık kazanımlarını çöp haline getirdiler. Üstüne herhangi bir şey koymadılar. Ve sadece kavga ve kaos ürettiler. Böyle bir simülasyon, iktidar olmaları durumunda ne olacağı hakkında milletimizi bir yıl önceden uyarmış oldu. CHP’ye devlet emanet edilmeyeceğini gösterdi. Tüm bunlar millette patates soğandan ziyade vatanın söz konusu olduğu hususunda bir öncelik oluşturdu.”