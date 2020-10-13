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Gündem Çok sayıda ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı var
Gündem

Çok sayıda ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ için harekete geçildi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:55:00 -
Çok sayıda ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin hücre yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, ankesörlü ve sabit hatlardan, örgütün ‘mahrem imamları’ ile irtibat kurdukları tespit edilen bir kısmı hakkında örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair ifade olan, bir kısmının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu “Öğrenci Alım Mülakat Sınavlarında”, aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilen, aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, ihraç subay-astsubay, emekli albaylar ile halen aktif görevde olan subay ve astsubayların da bulunduğu 57 şüphelimin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gece saatlerinde yapılan operasyonda 57 şüpheliden 32‘si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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