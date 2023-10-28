Çok şaşıracaksınız! Dünyanın en küçük otomobili en zorlu yarış pistinde rekor kırdı!

Dünyanın en küçük otomobili Peel P50 ilginç bir yarışta boy gösterdi. Bir YouTube kanalı tarafından hazırlanan videoya göre P50, Almanya’daki Nurburgring Nordschleife pistinde bir turu tamamlayarak “beklenmedik” rekora imza attı.

Nordschleife, 20,7 km uzunluğundaki dolambaçlı yollarıyla dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak biliniyor. YouTuber ise 50 cc’lik motoruyla üç tekerlekli Peel P50’yi efsanevi pistte kullanmaya karar verdi.

Zamana karşı yarışan YouTuber, tüm pisti bir saatliğine kiraladı. Kopan bir gaz kablosunu tamir etmek için 20 dakika kaybettikten sonra, P50 ile bir turu tamamlamak için 40 dakikadan az zamanı vardı. Her şeye rağmen bir tur 25 dakika 44 saniyede tamamlandı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, efsane otomobilin yeniden yapım versiyonu yayınlandı. P50 Cars isimli bir ekip, internet üzerinden sunduğu parçalar ile her kullanıcının kendi P50’sini yapma fırsatı tanıdı. Otomobilin fiyatı ise 7,495 sterlinden 19,995 sterline kadar uzanıyor.

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