Çok mu zoruna gitti İhsan? O adım, solakları adeta yerlerinden hoplattı
Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan haberlerin yayılmasında büyük rol oynayan solak kanallara RTÜK tarafından verilen cezalar, PKK sevici Evrensel gazetesinin yazarı İhsan Çaralan'ın zoruna gitti.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan haberlerin yayılmasında büyük rol oynayan solak kanallara RTÜK tarafından verilen cezalar, PKK sevici Evrensel gazetesinin yazarı İhsan Çaralan'ın zoruna gitti. "RTÜK, halkın haber alma özgürlüğüne ceza kesiyor" iddiasında bulunan Çaralan, özetle şu herzeleri yumurtladı:
"RTÜK, gerçekleri haber yaparak tek adam yönetimini rahatsız eden kanallara ceza yağdırmada ne deprem ne acı ne yas dinliyor.
Pazartesi günü haftaya, TELE 1’in RTÜK’ün “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartılması kararına TELE 1’in itirazının mahkeme tarafından reddedilmesi ile başladık. Perşembe gece yarısında karar uygulamaya sokuldu.
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Çarşamba gününe ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Ekşi Sözlük’e “erişim engeli” getirdiği haberiyle uyandık.
Çarşamba günü aynı zamanda RTÜK’ün TELE 1, Halk TV ve Fox TV’ye ceza yağdırdığı gün oldu."