Çok konuşulacak iddia! Altın fiyatlarında İkinci çöküş geliyor

Altın fiyatları Fed’in faiz kararını açıklayacağı günün öncesinde yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 25 Ocak Salı günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Fed Başkanı Powell’ın yarın yapacağı konuşma sonrasında altın gram ve ons fiyatı için tahminde bulunan İslam Memiş’ten kritik yorum geldi. Gram altın için yıllık 1450 TL öngörüde bulunan İslam Memiş, "İkinci dalga çöküş geliyor" dedi.

Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerinin düşmeye devam etmesi ve yatırımcıların Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin endişeler üzerine güvenli liman metaline yatırım yapmak istemesiyle, Kasım ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde 1842 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FED faiz artışı için nasıl adım atacak?

Yarın saat 22.00’de dünya piyasalarının gözü Fed FOMC toplantısı sonrası Jerome Powell’dan gelecek açıklamalarda olacak. Fed’den bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor. Ancak varlık alımlarının azaltılmasında 60 milyar dolar seviyesine inme ihtimalinin yanında, bu toplantıda varlık alımlarını tamamen durdurma kararı alma ihtimali de az da olsa var.

Toplantı son dönemde artan enflasyonist baskılar nedeniyle belirgin bir biçimde şahinleşen Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımları görmek açısından son derece önemli olacak. Bununla beraber ABD’de enflasyonun yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıkması Fed’in beklenenden önce şahinleşerek, 2022'de 3 ya da 4 faiz artırımı yapabileceği ihtimali güçlendi.

Gram altında ons desteği

Gram altın ise geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen Dolar/TL ’deki dalgalanmadan etkilenmişti. Altının gram fiyatı dolar/TL kurundaki düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bularak güne 800 TL'den başladı. Gram altın aat 11.25 itibarıyla 801,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira ve Cumhuriyet altını da 5.410 liradan satılıyor.

“Fırsat haftası”

Fed’in faiz kararını açıklayacağı kritik günün öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Youtube kanalında, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed’i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25’i beklemeye devam ediyor” diyen İslam Memiş yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

“Fed’e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed’in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”

Şubat ayında çöküş mü geliyor?



“ONS altın fiyatı için 1790 dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum” diyen İslam Memiş, “1790 dolar altına düşüş hızlı olabilir. Rusya-Ukrayna yaşanırsa piyasaları bomba etkisi yaparsa ONS altın fiyatından yukarı hareketler görülür. Şu ana baktığımızda ise dar bant aralığına sıkışmış ve Fed’i bekleyen ons altın var karşımızda. Yüksekten altın alanlar bu hafta çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için bir fırsat yakalıyor. Gram altında son yüzde 25’lik yatırım için 750 devamında 720 lira seviyesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında öngördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 arasında geri çekilme bekliyoruz. 1450 TL seviyesi yıl içinde öngördüğüm fiyat. Şubat ayı için konuşuyorum. ONS altında 1750-1720 çok yakındır. İkinci çöküş gelecektir. Kısa vade orta vade uzun vade bilmeyenler boşuna takip etmesin” değerlendirmesini yaptı.

Dolar kurunda sert düşüş bekleniyor

Dolar kuru için de tahminlerini paylaşan İslam Memiş, sert düşüşlerin beklendiğini ifade ederek, “Dolar kurunda ikinci çöküşü beklemeye devam ediyoruz. FED burada ana direkt. Kolon olarak düşünün. Bu hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladıktan sonra dolara bakacağız. 13,60-13,65 direnç seviyesi yukarıda 13,80 seviyesi. Bu bant aralıkları çıkış için bir fırsat sunacaktır” diye konuştu.