Çok fena siyah noktaları pul pul döküp ilk kez temizliyor! Önce ve sonra şaşkına çeviren yeni görüntü!

Yağlı ve karma ciltlerin sivilceden sonra en büyük problemi siyah noktadır. Burun ve yanak bölgesinde bazen de sırt, omuz ve kollarda görülen siyah nokta, aslında bir çeşit sivilcedir. İyi temizlenmeyen cilt yüzeyindeki gözeneklerin ölü deri ve fazla salgılanan sebum ile tıkanması sonucu oluşan siyah noktaların temizliği oldukça önemlidir. Eğer yüzünüze kimyasal ürünlerle bakım yapmak istemiyorsanız,doğal yöntemleri deneyerek bu işe başlayabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle elinizle siyah noktaları elinizle sıkmamalısınız. Bu durum hem cildinizi tahriş eder hem de siyah noktaların tam çıkmayarak sivilceye dönüşmesine neden olabilir.

Milliyet'te yer alan içerikte, tek uygulamada siyah noktaları temizleyen doğal yöntemlere yer verilmiş.

SİYAH NOKTALARI TEMİZLEYEN DOĞAL YÖNTEMLER

1- Bal - Tarçın

Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu çeşitli iltihap ve enfeksiyonlardan koruyan bal, cilde de iyi geliyor. Tüm cilt tipleri için kullanımı uygun olan bal, siyah noktaları temizliyor.

*1 yemek kaşığı bal ile 1/2 çay kaşığı tarçını karıştırın. Doğal maskeyi 3 dakika boyunca masaj yaparak cildinize uygulayın. Ardından ılık su ile yıkayarak arındırın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- Yumurta Akı

Yumurta akı için doğal bir 'siyah nokta' bandı diyebiliriz. *Yumurta akını ince bir tabaka olacak şekilde yüzünüze sürün. Maskenin ilk tabakası kuruduktan sonra ikinci tabaka için tekrar aynı işlemi uygulayın. Yumurta akı kurumaya başlayıp yavaş yavaş beyaz bir maske görünümüne kavuşacak. Yüzünüz iyice gerginleştiğinde maskeyi soyup yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

3- Yeşil Çay

Özellikle yağlı ve karma ciltler için en doğal tedavi kaynağı olan yeşil çay, siyah noktalara da iyi geliyor. *Az miktarda suyla karıştırıp maske olarak uyguladığınız yeşil çayı yüzünüzde 2-3 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Siyah noktaları azaltmak için uygulanan bu yöntemi düzenli bir şekilde uyguladığınızda sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.



SİYAH NOKTA NEDEN OLUŞUR?

Siyah nokta, genelde yağlı ve karma cilt tipine sahip kişilerde burun ve yanak bölgesinde oluşan bir çeşit akne türüdür. Sırt, göğüs, kol ve bacakta da görülebilen siyah noktanın birçok oluşum nedeni vardır.

Medicalpark.com.tr'de yer alan bir içerikte, siyah noktanın neden oluştuğuna dair bilgiler verilmiş.

Siyah nokta, cildinizdeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşur. Her folikül, bir kıl ve yağ üreten bir yağ bezi içerir. Sebum adı verilen bu yağ cildinizi yumuşak tutmaya yardımcı olur. Ölü cilt hücreleri ve yağlar, cilt folikülüne açılan boşlukta toplanır ve komedon olarak adlandırılır. Bu folikül açıklığı üstündeki cilt kapalı kalırsa, beyaz nokta olarak adlandırılır; cilt açıldığında ise havaya maruz kalır ve siyah nokta oluşur.

Siyah nokta ve akne gelişmesine neden olan faktörler;

-Çok fazla vücut yağı üretmek

-Propionibacterium acnes bakterisinin cilt üzerinde birikmesi

-Ölü cilt hücreleri düzenli aralıklarla dökülmediğinde kıl köklerinin tahrişi

-Gençlik döneminde, adet sırasında veya doğum kontrol hapı alırken yağ üretiminde artışa neden olan hormonal değişikliklere maruz kalmak

-Kortikosteroidler, lityum veya androjenler gibi bazı ilaçların alınması

-Bazı kaynaklar, yediğiniz veya içtiğiniz şeylerin siyah nokta oluşumunu tetikleyebileceğini belirtir.

-Karbonhidratlar gibi kan şekeri seviyesini artıran besinler, süt ve süt ürünleri sivilceyi tetiklemede rol oynayabilir. Ancak araştırmacılar beslenmeyle güçlü bir bağlantı olduğunu henüz kanıtlamış değiller.

SİYAH NOKTALAR NASIL GEÇER?

Düzenli Yıkayın

Yüzünüzü uyandıktan sonra ve yağ birikmesini gidermek için yatmadan önce yıkayınız.

Yağsız Ürünler Kullanın

Yağ içeren herhangi bir ürün yeni siyah noktalara katkıda bulunabilir. Sorununuzu daha da kötüleştirmemek için yağsız makyaj malzemeleri, nemlemdiriciler ve güneş kremleri seçin.

Peeling Ürünlerini Deneyin

Peeling süngerleri ve maskeleri ölü cilt hücrelerini yüzünüzden alır ve siyah noktaların azalmasına yardımcı olabilir.

Yastık Kılıflarızı Sık Değiştirin

Bazı kaynaklarda yastık kılıflarını sık değiştirmenin akne ve siyah nokta ile mücadelede etkili olduğu belirtilir. Bu kaynakların iddiasına göre yağlı bir cilde sahipseniz yastık kılıflarınızda yağ ve kir birikir ve bu durum da akne gelişimi için bakteriyel ortam hazırlar.