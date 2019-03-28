Çok çok ilginç iddia: Trump, Mustafa Kemal’in yatında fuhuş yaparken yakalandı

Mustafa Kemal’in uzun süre kullandığı Savarona yatına, 9 yıl önce fuhuş operasyonu düzenlenmişti. Yatta, yaşı 18'den küçük kızların, ünlü iş adamları ile çok yüksek paralar karşılığında fuhuş yaptığı ortaya çıkmıştı. 16-17 yaşlarında 10 kızla birlikte, operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iş adamları ve bürokratlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşesinde 9 yıl önceki fuhuş rezaletine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Diler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 9 yıl önceki operasyonda Savarona’daki isimlerden biri olduğunu iddia etti.

Ergün Diler’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“ANAYASA mahkemesi üyesi olan Brett Kavanaugh'tan devam edeceğiz. Ama içeriye girelim ve oradan yürüyelim önce... Dünya aslında küçük bir köy. Bakmasını bilirseniz, bütün oyuncular gözünüzün önündedir!

Felix Sater, çok ama çok önemli biri. Defalarca yazdım.

Trump'la da Kushner'le de ortak ve iyi dost. Putin'le de... Felix'in ortağı ve dostu olan Tevfik Arif de önemli bir isim. Arif ile ilgili SAVARONA olayını daha önce yazdım. Kısa bir hatırlatma yapalım yine de...

Yıl 2010... Her şeyin, yani kavganın Türkiye'de ve dünyada başladığı tarih... Türkiye'de başladığı yer ise ATATÜRK'ün de kullandığı SAVARONA...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, bir şebekeyi takip ediyor. İnsan kaçakçılığı da dahil... Bu takibin sonucu olarak GÖCEK'te demirli olan SAVARONA'ya baskın yapıyor...

Gemide yaşları 18'den küçük olan yabancı kızlarla eğlenen 8-10 ünlü isim bulunuyor... Hepsi önemli işadamı... Günlüğü 50 bin dolara kiralanan gemide, TEVFİK ARİF de bulunuyordu...

Ama BAŞKA KİMLER VARDI? Bilemedik.

Öğrenemedik. Ama dünya küçüktü. Bazen Göcek'teki dalga Washington'a kadar gidebiliyordu. Gemideki isimlerden biri o zamanlar elbette bu kadar şöhretli değildi. Muhtemelen, ortağı Tevfik Arif'in davetlisi olarak ya orada bulunuyordu ya da uğramıştı. O isim daha sonra ABD BAŞKANI olacak kişiydi!

Yani TRUMP'tı! Aslında ilişki ağı belliydi. Kavga eden iki gücün tomografisi çekildiğinde, ortaya çıkan belge netti! Trump o gün de ondan sonra da hedef oldu.”