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Cocu'yu gönderen Ali Koç, Fenerbahçe'de OHAL ilan etti

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe yönetimi, takımın başına getirilecek ismi belirlemek için bugün toplantı yapacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:05
Cocu'yu gönderen Ali Koç, Fenerbahçe'de OHAL ilan etti

Fenerbahçe'de bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Cocu sonrasında takımı kime emanet edeceğiyle ilgili yöneticileriyle yapacağı toplantı sonrasında kesin kararını verecek ve o isimle görüşmeler başlayacak.

Aykut Kocaman'a sıcak bakılmıyor

Fenerbahçe'de ismi geçen teknik adamlar arasında öne çıkan isimler ise Zico-Alex, Ersun Yanal, Cristoph Daum, Tayfun Korkut ve Blanc. Sarı lacivertli camiada Aykut Kocaman'ın geri dönüşüne ise sıcak bakılmıyor.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da Fenerbahçeli bazı yöneticilerin adaylarından bir tanesi olduğu belirtiliyor.

Ali Koç, Ersun Yanal'a kapıları kapatmıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki günlerde FB TV'de çıktığı bir yayında Ersun Yanal ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Koç, o programda yaptığı açıklamalarda "Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Bizim planlarımızda yok. Ersun hoca hakkında yoğun bir medya kampanyası var. Ben ondan etkilenmem. Bu sevdaya bir son verin" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:05
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Aykut Kocaman
  4. Lucescu
  5. Ali Koç

YORUM YAZ

  • hercaihercai22 dk önce
    AL BI IGRENC SABETAYIST DAHA! OSMANLI ALTINLARINI CALIP ZENGIN OLAN AILE! KOC! SELANIKSKOSPORA BASKAN OLMALI BU SURATSIZ!
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