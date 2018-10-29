Cocu'yu gönderen Ali Koç, Fenerbahçe'de OHAL ilan etti

Fenerbahçe'de bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Cocu sonrasında takımı kime emanet edeceğiyle ilgili yöneticileriyle yapacağı toplantı sonrasında kesin kararını verecek ve o isimle görüşmeler başlayacak.

Aykut Kocaman'a sıcak bakılmıyor

Fenerbahçe'de ismi geçen teknik adamlar arasında öne çıkan isimler ise Zico-Alex, Ersun Yanal, Cristoph Daum, Tayfun Korkut ve Blanc. Sarı lacivertli camiada Aykut Kocaman'ın geri dönüşüne ise sıcak bakılmıyor.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da Fenerbahçeli bazı yöneticilerin adaylarından bir tanesi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki günlerde FB TV'de çıktığı bir yayında Ersun Yanal ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Koç, o programda yaptığı açıklamalarda "Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Bizim planlarımızda yok. Ersun hoca hakkında yoğun bir medya kampanyası var. Ben ondan etkilenmem. Bu sevdaya bir son verin" ifadelerini kullanmıştı.