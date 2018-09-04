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Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de alternatif iki isim belirlendi

Kayserispor mağlubiyetiyle birlikte ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun istifası gündemde. Cocu'nun gitmesi durumunda ise teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve Ersun Yanal isimleri anılıyor.

04 Eylül 2018 Salı 09:48
Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de alternatif iki isim belirlendi

Yeni yönetim ve teknik ekiple lige iyi bir başlangıç yapması beklenen Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmiyor.

Ligde son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe'de, Konyaspor ve Beşiktaş maçları da hüsranla sonuçlanırsa teknik direktör Phillip Cocu'nun baskıya dayanamayıp istifa edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Cocu'ya tam destek verse de kötü sonuçların devam etmesi halinde her şey değişebilir.

"YENİ HOCA KİM OLUR?"

Hollandalı gazeteci Derksen'in geçen haftaki "Cocu'nun istifası cebinde" sözlerinin ardından camiada, "Cocu iki yenilgi daha alıp görevi bırakırsa yeni hoca kim olur" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

Kapalı kapılar ardında ise en çok Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri telaffuz ediliyor.

İKİ HOCANIN DA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 4 sezon hocalık yaptı. 4 sezonda toplam 198 maça çıkan Kocaman, bu maçlarda 118 galibiyet, 43 beraberlik ve 37 yenilgi elde etti. Kocaman, bu istatistiklerle yüzde 59'luk galibiyet oranı yakaladı. Kocaman, Fenerbahçe başında ise 1 lig 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bir diğer hoca adayı Ersun Yanal ise Fenerbahçe'nin başında sadece 1 sezon hocalık yaptı. Fenerbahçe teknik direktörü olarak 40 maça çıkan Yanal, bu maçlarada 24 galibiyet 6 barebarlik 10 da yenilgi aldı. Bu istatistiklerle Yanal Fenerbahçe başında yüzde 60'lık galibiyet oranı yakaladı. Yanal Fenerbahçe antrenörü olarak tek sezonunda şampiyonluk yaşadı.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:48
  1. Phillip Cocu
  2. Fenerbahçe
  3. Konyaspor
  4. Beşiktaş
  5. Ersun Yanal
  6. Aykut Kocaman

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