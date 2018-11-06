Çocukta değil, tembellik gözünde



Büyük ihtimalle çocuğunuz tembel değil ama gözünde bir tembellik var, farkında değilsiniz. O da derdini anlatmakta zorlanıyor olabilir..

Bir ya da iki gözde görmede azalma olması şeklinde tanımlanan göz tembelliği her 20 çocuktan birinde gelişiyor ve zamanında müdahale edilmezse çocuğun bütün hayatını etkileyecek bir soruna dönüşebiliyor. Uyarıcı belirti ise çocuğun gözlerini sık sık kırpması.

Göz tembelliği körlüğe sebep olmasa da, gözün kullanılamaması sebebiyle o gözde görme keskinliğinde azalmaya ve derinlik hissi algılanmasında güçlüğe yol açıyor.

Aslında erken tespit edildiğinde göz tembelliğinin altta yatan sebepleri ile birlikte tedavi edilebiliyor.

7-10 YAŞINDAN ÖNCE..

Çocuklarda göz tembelliğine iki gözdeki gözlük camı numarası arasında asimetri olması, astigmat, katarakt, göz kapağında düşüklük, şaşılık ve aile öyküsü gibi etkenler yol açıyor. Bir veya her iki gözde görme kabiliyeti yeterince gelişmezse göz tembelliği oluşuyor.

7-10 yaşından önce tespit edildiğinde erken tedavi ile göz ve beyin gelişimini henüz tamamlamadığı için göz tembelliği giderilebiliyor.

Bu yaş gecikirse, gözdeki tembelliği gidermek çok ama çok zorlaşıyor.

Çocuklar doğumdan sonraki rutin pediatri muayenelerinde, anormal bir durum olmasa da; ilk 6 ayda, 1. yaşta, 3. yaşta ve 6. yaşta göz muayenesinden geçirilmeli. Basit miyopinin başladığı 9 yaş civarında tekrar değerlendirilmeli ve kırılma kusuru varlığında yıllık olarak takip edilmeli.

Velilere düşen çocuklarının davranışlarını iyi gözlemek ve vaktinde hekime gitmek. Bunlar neler olabilir? Mesela;

Bir gözünü kapalı tutma.

Sık sık göz kırpma.

Gözlerini kısma ya da ovalama.

Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma.

Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme.

Okurken veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme.

Yakın işleri sevmeme.

Kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma.

Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikâyeti.

Çocuğunuza şaşılıktan ötürü verilen gözlüğü sık sık kontrol ettirmenizde fayda var. Hekimin yazdığı numarayı yanlış hazırlayan gözlükçüler olabileceğini unutmayın. Gözlüğün numarasını değişik gözlükçülerde ölçtürün. Çünki göz tembelliğinin en önde gelen sebebi gözlükteki yanlış asimetri numaralardır.