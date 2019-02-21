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Çocuklarla iyi iletişim nasıl kurulur?

Çocukların yaşlarına göre bazı dönemlerde anlaşmak ve anlaşılmak gibi problemleri ortaya çıkabilir. Böyle dönemlerde aileler nasıl davranacağını bilemez. Peki çocuklarla en doğru iletişim nasıl kurulur? Çocuklarla anlaşmanın yolu nelerdir? İşte detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 17:45
Çocuklarla iyi iletişim nasıl kurulur?

Çocukların yaşlarına göre bazı dönemlerde anlaşmak ve anlaşılmak gibi problemleri ortaya çıkabilir. Böyle dönemlerde aileler nasıl davranacağını bilemez. Peki çocuklarla en doğru iletişim nasıl kurulur? Çocuklarla anlaşmanın yolu nelerdir? İşte detaylar...

Dikkatini çekin

-Talimat verirken, tüm dikkatinin sizin üzerinizde olduğundan emin olun.
-Konuşurken televizyonu, radyoyu, müziği kapatın.
-İsmiyle seslenin.
-Küçük çocukların nazikçe elinden tutarak göz teması kurmaya çalışın.
-Konuşurken gözlerinin içine bakın.
-Anlaşılır bir şekilde, bağırmadan konuşun.

Pozitif olun

Çocuğunuza ne yapmaması gerektiğini söylemek yerine ne yapması gerektiğini söyleyin. 'Lütfen patatesini de ye' demek 'Patateslerinle oynamayı bırak' demekten daha etkilidir.

Kurallarınız net olmalı

Kuralları açıkça belirlemek tartışma yaşanmasını engeller. Siz ve ailenizdeki diğer bireyler için gerçekten önemli olan kurallara odaklanın; daha az önemli olanlarla vakit kaybetmeyin.

Övgüde bulunun

Çocuğunuz bir görevi tamamladığında veya iyi davrandığında ne kadar memnun olduğunuzu söyleyin. Övgü, övülen davranışın hemen arkasından gelmeli.

Ödüllendirin

Çocuğunuzun bazı davranışlarını değiştirmek ve olumlu davranışları pekiştirmek için ödül sisteminden yararlanın. Bu sistemde; çocuğunuz her iyi davranışı için puan toplar ve belirli bir puana eriştiğinde istediği ve önceden üzerinde anlaşılmış bir ödül kazanabilir. Puanları takip etmek için istediğiniz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Örneğin; kavanozun içine her olumlu davranış için bir düğme atarak puanlarını takip edebilirsiniz. Anlaşmanızı "anlaşma kartları" üzerine yazabilir ve bu kartları buzdolabının veya bir mutfak dolabının üzerine asabilirsiniz. Böylece hem çocuğunuz hem siz anlaşmanın ne olduğunu hatırlarsınız.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:45
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