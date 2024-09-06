Çocuklarınızın omuz hizasında fark varsa dikkat!

Çocuklarda skolyozun genellikle fark edilemeyeceğine dikkat çeken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, “Çocuklarda skolyoz, omuz hizasına, kalçalar arasında yükseklik farkına, bel bölgesinde belirgin bir eğrilik olup olmadığına, omurganın bir tarafında çıkıntı ya da düzensizlik görülüp görülmediğine bakılarak değerlendirilir.” dedi. Bazı durumlarda skolyoz ameliyatı gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaman, “Cerrahi müdahale genellikle eğrilik 45-50 derece veya daha fazla olduğunda önerilir. Ancak cerrahinin ne zaman yapılacağı çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel olarak cerrahi müdahalelerin sonuçları oldukça olumlu olabilir.” bilgisini paylaştı.

Skolyoz çoğunlukla büyüme çağındaki çocuklarda görülür

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, skolyoz hakkında bilgi verdi ve skolyoz ameliyatının hangi koşullarda yapılabileceğini açıkladı. Skolyozun omurganın ‘S’ ya da ‘C’ şeklinde eğriliği olarak tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Onur Yaman, “Çoğunlukla büyüme çağındaki çocuklarda görülebileceği gibi farklı yaş grubunda da görülebilir.” dedi.

Çocuklarda skolyozun genellikle erken yaşlarda fark edilmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaman, ancak bazı belirtiler gözlemlendiğinde veya rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edilebileceğini söyledi.

Çocuklarda bu belirtilere dikkat!

Çocuklarda skolyozun erken belirtilerine değinen Prof. Dr. Onur Yaman, bu belirtileri şöyle sıraladı: “Bir omuz diğerinden daha yüksek veya daha düşük görünebilir. Bu, çocuğun üst vücudunun asimetrik olduğuna işaret edebilir. Kalçalar arasında yükseklik farkları olabilir. Çocuğun kalçaları arasında bir yükseklik farkı gözlemlenebilir. Çocuğun bel bölgesinde belirgin bir eğrilik olabilir. Çocuk öne eğildiğinde, omurganın bir tarafında çıkıntı ya da düzensizlik görülebilir. Çocuk düz bir şekilde durmakta zorlanabilir ve eğilmiş veya yamulmuş bir duruş sergileyebilir. Bazı çocuklar skolyozdan kaynaklanan sırt ağrıları yaşayabilir, ancak bu her zaman belirgin olmayabilir. Çocuğun sırtında belirgin bir çıkıntı veya dengesizlik fark edilebilir.”

“Müdahale edilmezse ilerleme, daha belirgin hale gelebilir”

Skolyoz tedavisinde bazı durumlarda cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaman, “Skolyozun eğrilik derecesi genellikle Cobb açısı adı verilen bir ölçümle değerlendirilir. Cerrahi müdahale genellikle eğrilik 45-50 derece veya daha fazla olduğunda önerilir. Bu dereceye ulaşan eğrilikler, hem estetik hem de fonksiyonel sorunlara yol açabilir.” dedi. Eğriliğin ilerlediği ve korse veya fiziksel terapi gibi diğer tedavi yöntemlerinin yeterince etkili olmadığı durumlarda da cerrahi müdahale gerekebileceğini belirten Prof. Dr. Onur Yaman, şöyle devam etti: “Müdahale edilmezse ilerleme, çocuğun büyüme dönemindeyken daha belirgin olabilir. Eğrilik, çocuğun günlük yaşantısını etkiliyor, ciddi sırt ağrısı veya diğer fonksiyonel sorunlara neden oluyorsa cerrahi düşünülür. Cerrahi, bu tür ağrı ve rahatsızlıkları hafifletmekte etkili olabilir. Skolyoz, çocuğun görünümünü etkileyebilir ve bu da psikolojik sorunlara yol açabilir. Cerrahi müdahale, estetik görünümü düzeltmek ve çocuğun özgüvenini artırmak için bir seçenek olabilir.”

Skolyoz ameliyatına karar vermek çeşitli faktörlere bağlı…

Skolyoz cerrahisinin genellikle çocuğun büyüme çağında veya büyüme tamamlandıktan sonra yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaman, “Ancak cerrahinin ne zaman yapılacağı, skolyozun türü, eğriliğin derecesi, çocuğun genel sağlık durumu ve ilerleme hızı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Skolyoz cerrahisinin başarı oranı, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak cerrahi müdahalelerin sonuçları oldukça olumlu olabilir.” dedi.

Çocuklarda skolyozun görülme nedenlerinden de bahseden Prof. Dr. Onur Yaman, sözlerini şöyle tamamladı: “Skolyozun nedenleri arasında genetik faktörler, doğuştan gelen anormallikler ve bazı nöromüsküler hastalıklar bulunabilir. Ancak çoğu zaman neden belirlenemeyebilir ve buna idiopatik skolyoz denir.”