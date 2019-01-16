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Çocuklarınızın keyifle yiyebilecekleri çıtır çıtır soğan

Dışarıda ne şekilde yapıldığını bilmediğimiz lezzetli çıtır soğan halkalarını evde sağlıklı bir şekilde yapmak isterseniz bu tarif tam size göre.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
Çocuklarınızın keyifle yiyebilecekleri çıtır çıtır soğan

Çıtır çıtır soğan halkasını evinizde yapıp sofranıza getirmeye ne dersiniz? İşte tarifimiz:

Gerekli Malzemeler

-2 büyük baş soğan

-1 çay bardağı un

-2 çorba kaşığı mısır nişastası

-Yarım çorba kaşığı kabartma tozu

-Bir çay kaşığı toz kırmızı biber

-Yarım çorba kaşığı şeker

-1 yumurta

-1 çay bardağı süt

-1 litre sıvıyağ

-Tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatlar

Yapılışı

Soğan halkalarımızı hazırlamaya başlamadan önce, yağımızı ısıtmaya başlamalıyız. Eğer fritöz kullanacaksanız ve kısa sürede ısınıyorsa bu aşamayı atlayabilirsiniz, ancak kızartma tenceresi kullanacak olanlar, yağı şimdiden ısıtmaya başlamalılar. Dikkat edin, yalnızca kızgın hale getiriyoruz, yağı yakmamalıyız. Yağ ısınırken, soğanlarımızı soyup, dilimleyerek işe başlayabiliriz. Dilimleri kendi içlerinde tek tek halkalara ayırmalıyız.

Diğer taraftan kuru malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Un, nişasta, kabartma tozu, şeker, tuz ve baharatlarımızı derin bir kapta bir araya getirip güzelce karışmalarını sağlayın.

Başka bir kapta ise süt ve yumurtayı iyice çırparak birbirine karıştırıyoruz.  Bu karışımı da kuru malzemelerin üzerine ekleyip, tümünü pürüzsüz hale getirene kadar çırpıyoruz.

Yağın yeterince kızgın hale gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra soğan halkalarımızı güzelce karışıma batırıp, kızgın yağın içine atıyoruz.

Altın sarısı bir renk alana dek her iki tarafını çevirerek kızartıyoruz. Pişen soğan halkalarımızı havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını çekmesini sağlayabiliriz.

Bir başka lezzette soğan istiyorsanız. Bu tarife dikkatinizi çekelim: Öncelikle soğanı dört eşit parçaya bölün. Ardından böldüğünüz noktalardan tekrar dört eşit parça çıkarın. Yani elinizde toplam 8 eşit parçalı bir soğan kalmış olması gerekiyor.

Dilediğiniz kadar soğanı bu şekilde bölüp üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balzamik sirke dökün. Sirke ve zeytinyağının soğan tarafından emilmesi için elinizle de karıştırın. Bütün soğanları birbirine değmeyecek şekilde bir tepsiye dizin, tuz ile karabiber serpin. Üzerini folyo ile kaplayıp 20 dakika kadar bekleyin.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
  1. soğan halkası
  2. çıtır soğan halkası
  3. fritöz
  4. Un
  5. nişasta
  6. kabartma tozu
  7. şeker
  8. tuz
  9. baharat
  10. zeytinyağı
  11. balzamik sirke

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