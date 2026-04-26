Çocuklarınızı terbiye etmede önce Evlatlarınızdan başlamayın

Ülkemi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta üst üste iki olay oldu. Ölülerimize Allah gani gani rahmet eylesin ve yaralananlara da şifalar versin.

Toplumumuz topyekün cinnet geçirmektedir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Olayların failleri ortaokul ve lise öğrencileri. Silahlarla okullara girdiler ve Öğretmenleri ve öğrencileri taradılar.

Benim görebildiğim kadarıyla çocuklarımız ailelerinden almaları gereken değer yargılarını altı yaşına kadar alamamaktalar. Eğitim psikologları söylediklerine göre bir çocuk ömrünün sonuna kadar kazanması gereken değer yargılarını altı yaşına kadar anne ve babasının yanında alması gerekmektedir. Eğer çocuk anne babasının yanında sevgiyle büyürse çocukta ilerleyen yaşlarında iyi bir çocuk olmaktadır. Yok eğer çocuk anne ve babasının yanında şiddet ve sevgisizlikle büyürse çocuk ilerleyen yaşlarında sevgisiz büyüdüğünden dolayı etrafı ile sağlıklı iletişim kuramamakta ve arkadaşlarına şiddet uygulamaktadır. Yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak isterim. Sınıflarımızdan birinde bir öğrenci arkadaşlarıyla devamlı kavgalıydı. Sınıf Öğretmeni çocuğun annesiyle konuşmak için evine gittiğinde bir aile dramı ortaya çıktı. Anne çocuğun babasının hapiste olduğunu oğlunu geçindirmek için çok zorlandığını ve bu yüzden çocuğa şiddet uyguladını ifade etti. Bunun üzerine Öğretmenimiz anneye çocuğa şiddet uygulamaktan uzak durması gerektiğini çünkü çocuk okulda bundan dolayı arkadaşlarına şiddet uyguladığını söylediğinde anne tamam bundan sonra şiddet uygulamayacağını söyledi. Çok geçmeden çocuk artık okulda arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmaya başladığı görüldü.

Şu unutulmamalıdır ki çocuklarımızı eğitmek için lisandan önce davranışlarımızla örnek olmamız lazım gelmektedir. Ünlü Sosyolog İbni Haldun konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır.” Çocuklarınızı terbiye etmede önce çocuklarınızdan başlamayın. Önce kendinizi terbiye edin. Çünkü çocuklarınız önce sizleri taklit edecektir.” Bakınız ailede ne aşırı sevgi ne de aşırı şiddet uygulanmalıdır. Aşırı sevgide aşırı şiddette çocuğu bozacaktır. Ailede çocuk orta bir sevgi ve saygıyla yetiştirilmesi lazım gelmektedir.

Çocuklarımızı hem okula gittiğinde hem de sokakta sosyalleşmesinde anne babalar olarak takip etmemiz gerekmektedir. Özellikle sokakta çocuklarımızın kiminle arkadaşlık ettiğine bakmamız lazım gelmektedir. Çünkü çocuk arkadaşının ahlakı üzeredir. Ayrıca çocuklarımızın internet ortamında nerelere girdiğine aralıklarla bakmamız lazım gelmektedir. Konu ile ilgili olarak internet sağlayıcınızdan aile paketini satın alırsan imkanlar ölçüsünde çocuğumuzu bir miktar korumuş olacağız. Günümüzde çocuklarımız sokakta oyun oynamaktan evlerde internette oyun oynamayı tercih etmektedir. Yapabiliyorsak çocuklarımızın yanında internete girmelerini sağlamamız ve internet sağlayıcınızdan aile paketi hayata geçirmemiz çocuklarımızı koruyacaktır. Yapılan çalışmalarda çocuklarımız evlerde genellikle adam öldürme oyunlarına ve mafyavari oyunları tercih ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Burada devletimize de görev düşmektedir. Devletimiz gerek sosyal medyada ve gerekse televizyonlarda vurdulu kırdılı film ve oyunları yasaklaması gerekmektedir. Bu özgürlükleri kısıtlama anlamına gelmemektedir. Gelişmiş ülkelerde bu yapılıyor ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmediği söylemektedirler. Bu hususta yasal düzenlemelerde yapmaktadırlar.

Buraya gelmişken okullarımızda güvenlik görevlendirilmelidir. Ayrıca Öğretmenlerimizin geri plana atılmasının da önüne geçmemiz lazım gelmektedir. Hangi birimiz eskiden okurken Öğretmenlerimizden dayak yemedi. Anne babalarımız bizleri okula verirken eti senin kemiği benim derlerdi. Allah Öğretmenlerimizden razı olsun. Onlar bizleri yeri geldiğinde döverek eğittiklerinden bugün gelinen noktada otuz beş kırk yıldan beri ülkeme hizmet etmekteyim.Öğretmenlerimizin horlanması çocuklarımızın üzerinde iyi bir etki bırakmadı. Öğretmenlerimize yetkilerinin iade edilmesi geleceğimizi inşa adına önemlidir.

Sistemin de sorgulanması gerekmektedir. Bu sistemle ancak bu kadar oluyor. Huzur İslamda’dır.

Hayat iman ve cihattır...