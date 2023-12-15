Çocuklarınızı bunlardan koruyun! Ece Ronay gözaltına alındı
Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten gözaltına alındığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten gözaltına alındığı öğrenildi.
İsmail Saymaz geçtiğimi günlerde Ronay ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ronay'ın tam adının Ece Ronay Taylan olduğunu söyleyen Saymaz, suç dosyalarını da bir bir sıralayarak sözlerine şöyle devam etti:
GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. Ailesi karakola 'Kayıp Şahıs' başvurusunda bulundu.
2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan.
2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan
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2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan; Gaziantep'te Türk Milleti'ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan...
2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.
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