Çocuklarınıza vakit ayırın

Günümüzde çocuk yetiştirme çok daha kapsamlı bir konu haline geldi. Artık anne- babaların çocuklarını yetiştirirken, “akıllı telefon, televizyon, internet, oyun konsolları” gibi “rakipler”i var. Onun için kendilerini de daha donanımlı yetiştirmek zorundalar.

Çocuklarınıza verebileceğiniz ve “rakipler”inizi de asla olamayacak en değerli hediye ona sevgi ile ayıracağınız vakittir. Yaz tatilleri bunun için bulunmaz fırsattır. Yarın “Ben nerede hata yaptım?” sorularıyla kıvranmak istemiyorsanız, çocuğunuza mümkün olan en bol zamanı ayırarak, ona değer verip dinleyerek geleceğe olması gereken sağlıklı yatırımı şimdiden yapın.

Bebeğiniz sizden ayrı bir kişilik geliştirmekte.. Onu tanımaya ve anlamaya çalışın. Hayatı hazır bir reçete gibi sunmaya kalkışmayın. Ancak kendi ayakları üzerinde durabilmesi, isteklerine ulaşabilmesi için destek ve yön verebilirsiniz.

Onları, yeteneklerinin üstündeki işler için zorlamayın.. Başarabileceği konularda destekleyin ve çabasını övün.

Onu başkaları ile kıyaslamayın. Yaşının üstünde olgunluk beklemeyin.

Çocuklar sevgi dolu, sıcak, hoşgörülü dürüst insanları kendilerine örnek alırlar. Henüz çıkarcılık, ikiyüzlülük bilmezler. Çocuğunuza öğütten ziyade ona örnek olmalısınız.

Aile içinde anne baba olarak birbirinize karşı saygı ve sevgiyi koruyun. Aranızdaki ilişkinin gerginliği onu sürekli tedirgin eder.

Anneler, babaya karşı çocuğu bir “güvence” gibi görme, “koz” olarak kullanma zihniyetinden uzak durmalı. Bu çocuğun istikbalini, sizin de yuvanızı yıkacak bir davranıştır. Baba fark etmez, hissetmez sanmayın; eder. Ve öfkelendirir.



Ellerini yıka, dişlerini fırçala, odanı topla.. gibi komutları(!) çocuğunuzla birlikte yaparsanız istediğiniz sonuçları elde etme şansınız artar.

Çocuğunuza paranın değerini öğretin. Her konudaki alım kararının öncelikle “ucuz” veya “pahalılık”la değil, alınacak nesnenin bu paraya “değer” veya “değmez” oluşu ile ilgili olduğunu öğretmelisiniz.

Çocuğunuzu değiştirmeye çalışmak, onun üzerine oturmaya benzer. İstediğinizi elde ettiğinizi düşündüğünüz sırada, altta kalanın enkaz olduğunu fark edersiniz.

Çocuğunuza karşı haksızlık ettiğinizi fark ettiğinizde, ona açıklamaktan, özür dilemekten korkmayın. Açıklamalarınız, sizi ona daha çok yakınlaştırır. Bunu zayıflık olarak görmeyin ve kullanmasından korkmayın. Yanılgılarında inat etmek yerine özür dilemenin erdemini bebeğiniz sizden öğrenmeli..

Çocuklarımız usul usul resmi ideolojinin beyin yıkamasından kurtuluyor. Çağın iletişim teknolojisi ile bilgiye uluşması kolaylaşıyor. Devlet bu konuda ciddi adımlar atıyor. Ancak bu teknoloji ‘bıçak’ gibi. Bir anda ekmek kesmek yerine, insanı zihnen öldüren bir araç haline dönüşebiliyor.