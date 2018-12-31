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Çocuklarınıza dinini öğretin

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Bütün çocuklar, İslâm fıtratı üzre doğar... Daha sonra bunları, ana-babaları Hıristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. [Taberani]

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
Çocuklarınıza dinini öğretin


O halde, her Müslümanın birinci vazifesi, evladına dinini ve tabii Kur'an-ı Kerim’i, abdest ve namazı öğretmektir. Evlat nimetinin kıymeti bilinmezse, elden gider. Nasıl yani evlad kıymeti bilmemek, diyebilirsiniz. Bir misal olarak hatırlatalım: Hiç kuşkusuz şu mübarek günlerde bir köşeye çekilip huzur ve huşû ile kitabını okumak gibisi yoktur. Fakat evde bir minik varsa ve mesela bir torun, onunla hemhal olmak kişinin sadece kendisini kurtarmak arzusundan ötede anlam taşır. O torunu da sıratı-ı müstakim üzre kazanmak, geride hayır hasenat defterini açık bırakmak olacaktır.

Kitabınızı alıp huşû ile okuyun. Okuyun amma ayrıca bir miniğe abdest almayı öğretmekle başlayacak hayırlı bir amel ile müthiş bir keyif alacaksınız.

Çcuklarımıza sahip olmalıyız. Onlara sahip olmak da, dinimizin emirlerine uygun olarak yetiştirmekle olur. Ahlakı değiştirmek mümkün olduğu için Peygamber Efendimiz, “Ahlakınızı güzelleştirin” buyurdu. Yavrularımızın ahlakını güzelleştirmekte atılacak ilk adımlar için Ramazan ayının mübaret günleri ne büyük bir fırsat, herhalde farkındasınız..

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
  1. çocuk
  2. din eğitimi

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