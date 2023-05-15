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Yaşam Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi
Yaşam

Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 10:35:00 -
Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi

Eskişehir'de çocukların süs havuzundaki oyunu çevredekileri korkuttu.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla açılan süs havuzları çocukların tehlike oyunu olmaya başladı.

Eskişehir’de iki çocuk, açılan süs havuzunu kendine tehlikeli oyun alanı olarak seçti. Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda bulunan bir süs havuzuna giren çocuklar adeta faciaya davetiye çıkardı. Çocukların oynadığı tehlikeli oyun sebebiyle endişelenen vatandaşlar, çocuklara uyarılara bulunarak çıkmalarını istedi. Vatandaşların uyarıları sonrasında, bir süre havuzda oyun oynamaya devam eden çocuklar, içerisinde tehlike barındıran elektrik aksamından zarar görmeden bölgeden ayrıldı.

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