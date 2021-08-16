Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. 25 Haziran 2021’de 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için aşı randevu sistemi açıldı. Temmuz ayında ise yaş sınırı 16’ya indi. Okullar açılmadan önce aileler çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Çocukların korona aşısı olması zorunlu mu? Aşı olmayan çocuk yüz yüze eğitime başlayamayacak mı?

15 yaş üstü tüm vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Aileler MHRS, E Nabız ya da ALO 182’den çocukları için randevu oluşturabilir.

Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Yüz yüze eğitimde aşı olmayanlarla ilgili olarak nasıl tedbirler alınacağı şu anda açıklanmadı. Ancak aşı olmayan öğretmen, okul çalışanı ve velilerden düzenli olarak PCR testi talep edilebileceği konuşuluyor. Konu hakkında kararların kabine toplantısında alınması bekleniyor.

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