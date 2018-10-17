Çocukların karın ağrısını hafife almayın

Karnı ağrıyan çocuğa ağrı kesici verilmesi, rahatsızlığın maskelenmesine ve hastalığın tanısında geç kalınmaya yol açabilir. Hele aniden başlayan karın ağrısı daha çok cerrahi bir sebebe bağlı olabilir.

Gecikmeler ise tedaviyi de zorlaştırır.

Her türlü bağırsak tıkanıklığı, karın şişliği, kusma ve kaka yapamama gibi durumların yanında çocuğun ayrıca karın ağrısı yakınması da olabilir.

Bağırsak düğümlenmesi gibi durumlarda ise bir an evvel ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir.

Geç kalınırsa bağırsaklarda kangren, delinme ve peritonit gibi daha ciddi durumlar ortaya çıkar.

Karnı ağrıyan çocuğun kendini iyi hissettiği pozisyonda yatıp dinlenmelidir. Bu çocuklara yemek yedirmeye çalışmamalısınız. Olursa azar azar sıvı almasını sağlayın. Doktora danışmadan herhangi bir ilaç vermeyin.

İdrar yolu enfeksiyonları da ciddi karın ağrıları yapar. Üriner sistemde herhangi bir tıkanma, nefrit veya basit bir alt üriner sistem enfeksiyonu da karın ağrısı ile kendini gösterebilir.

Yapay tatlandırıcıların bulunduğu sakız gibi bazı ürünler de bazen karın ağrısı yapar. Midede gaz birikmesi ve şişkinlik de meydana gelebilir. Çocuk çiklet çiğnemeyi bıraktıktan sonra karın ağrısı şikayetleri de ortadan kalkar.

Çocuğunuz geceleri karnının üst kısmında başlayan ağrılardan yakınıyorsa sindirim sisteminde sıkıntı vardır.

Sebepsiz kilo kaybı her zaman için endişe verici bir durumdur. Karın ağrısı çeken çocuğun kilo vermesinde parazitten tutun da önemli hastalıklara kadar çeşitli sebebler etken olabilir.