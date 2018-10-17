THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocukların karın ağrısını hafife almayın

Karın ağrısı belki apandisit gibi ciddi rahatsızlıkların belirtisidir.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
Çocukların karın ağrısını hafife almayın

Karnı ağrıyan çocuğa ağrı kesici verilmesi, rahatsızlığın maskelenmesine ve hastalığın tanısında geç kalınmaya yol açabilir. Hele aniden başlayan karın ağrısı daha çok cerrahi bir sebebe bağlı olabilir.

Gecikmeler ise tedaviyi de zorlaştırır.

Her türlü bağırsak tıkanıklığı, karın şişliği, kusma ve kaka yapamama gibi durumların yanında çocuğun ayrıca karın ağrısı yakınması da olabilir.

Bağırsak düğümlenmesi gibi durumlarda ise bir an evvel ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir.

Geç kalınırsa bağırsaklarda kangren, delinme ve peritonit gibi daha ciddi durumlar ortaya çıkar.

Karnı ağrıyan çocuğun kendini iyi hissettiği pozisyonda yatıp dinlenmelidir. Bu çocuklara yemek yedirmeye çalışmamalısınız. Olursa azar azar sıvı almasını sağlayın. Doktora danışmadan herhangi bir ilaç vermeyin.

İdrar yolu enfeksiyonları da ciddi karın ağrıları yapar. Üriner sistemde herhangi bir tıkanma, nefrit veya basit bir alt üriner sistem enfeksiyonu da karın ağrısı ile kendini gösterebilir.

Yapay tatlandırıcıların bulunduğu sakız gibi bazı ürünler de bazen karın ağrısı yapar. Midede gaz birikmesi ve şişkinlik de meydana gelebilir. Çocuk çiklet çiğnemeyi bıraktıktan sonra karın ağrısı şikayetleri de ortadan kalkar.

Çocuğunuz geceleri karnının üst kısmında başlayan ağrılardan yakınıyorsa sindirim sisteminde sıkıntı vardır.

Sebepsiz kilo kaybı her zaman için endişe verici bir durumdur. Karın ağrısı çeken çocuğun kilo vermesinde parazitten tutun da önemli hastalıklara kadar çeşitli sebebler etken olabilir.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:50
  1. karın ağrısı
  2. çocuklarda karın ağrısının sebebi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    1. BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    2. Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    3. Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın
    4. Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor
    5. 79 yaşındaki dede, torunuyla kavga..
    6. Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi..
    7. Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu
    8. Ankara'yı karıştıran traktörlü şahıs..
    9. Çocuğunuz pasif içiciyse...
    10. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    11. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    12. Kulak çöpü deyip geçmeyin!
    13. Çocuklarda hijyen eğitimi için..
    14. Sultangazi'de korkutan fabrika yangını!
    15. Buzdolabına süt koyarsanız...
    16. Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi..
    17. Neden affetmeliyiz?
    18. Sineklik temizliği için...
    19. Kalbimize ve uykusuzluğa şifa
    20. Pilavı tane tane yapmak için...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...