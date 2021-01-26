Çocukların izleyebileceği en iyi İslâmî çizgi filmler
Hassasiyet gözeten ebeveynler özellikle bu dönemde çocuklarına gönül rahatlığı ile çizgi film izletemiyorlar. Bu sebeple İslâmî çizgi filmler büyük bir önem arz ediyor. Sizler için bu içerikte çocuklarına gönül rahatlığı ile izletebileceğiniz çizgi filmleri derledik. İşte İslâmî çizgi filmler…
Şeker Hoca
Nasreddin Hocaya benzer karakter ile karşımızda olan ve ismine Şeker Hoca denilen sevimli ve tonton hocamız, çizgi filmin her bölümünde çocuklara dikkate değer nasihatler vermektedir. Hem eğitici hem de güldürücü olan bu çizgi filmi izlemek gerçekten keyifli!
Barbaros Hayrettin Paşa
Adından da anlaşılacağı üzere Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı konu edinilir. Yavuz Sultan Selim Han’ın dönemindeki en önemli deniz komutanlarından olan Hayrettin Paşa, önemli başarılara imza atar. Hem tarihi öğreten, hem de eğlendiren bu çizgi filmi çocuklarına izletebilirsiniz.
Yusuf’un Dünyası
Ailesi ile beraber yaşayan Yusuf üzerinden, bir çocuğun öğrenmesi gereken temel dini bilgiler anlatılıyor. Çocuğunuzun hem keyifli vakitler geçirmesini hem de temel dini bilgilerinin öğrenmesini istiyorsanız bu çizgi film birebir…
Hikayelerle Çocuklara Kırk Hadis
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı bu çizgi film, basit anlatımı ve görseli ile hadis-i şerifleri çocuklara aktarmada oldukça başarılı. Çocuklarınıza izletmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.
Bilim Hazinesi
Faydasız ve hatta zararlı çizgi filmlerin yerine, Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını ve icatlarını ele alan bu çizgi filmin izlenmesi çocuklarınızın tefekkür dünyasını daha da genişletecek, aklen ve ruhen gelişimlerine katkı sağlayacaktır.