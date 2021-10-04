Bursa'da yaşayan yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmek için düzenlenen 'Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' projesine mektup göndererek katılan yetim çocukların isteklerini yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini dev bir organizasyonda buluşturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı etkinlikte, yetim çocukların düşlerini gerçekleştirmeye yönelik hediyeler dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Müslüman ülkelerde Ramazan ayının 15’inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü’nde farklı bir çalışmaya imza atmıştı. ‘Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü’ temasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yetim ve öksüz çocuklar için yazdığı mektup yaklaşık 2000 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırmış ve çocukların isteklerini yine mektupla belediyeye bildirmesi istenmişti. Yine Kurban Bayramı'nda da yetim çocukların bayramı daha mutlu geçirmelerini için 200 adet kurban alınarak yetim çocukların ailelerine hediye edilmişti. Proje kapsamında hayallerini gerçekleştirmek için Başkan Aktaş'tan çeşitli taleplerde bulunan çocukların istekleri de bir bir yerine getiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen dev bir organizasyonda bir araya getirdi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bursa Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Projeye katılan 231 yetim ve öksüz çocuk, etkinlikte hayalleri olan dizüstü bilgisayar, tablet ve telefonlara kavuştu.