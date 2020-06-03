Çocukların devşirildiği “ışık evleri”ne içki şişeli ve sol yayınlı kamuflaj! FETÖ “hijyen evleri”yle harekete geçti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) özellikle çocukları devşirdiği ışık evlerinin, boş içki şişeleri, sanatçı posterleri ve sol yayınlarla kamufle edilerek yeniden açıldığı belirlendi. Örgütün hijyen evleri ismini verdiği adreslere yapılan operasyonlardan FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin yakınları çıktı.

Gülen’in kitapları okutulur, vaaz kasetleri dinletilirdi

Hürriyet’te yer alan habere göre, FETÖ terör örgütünün insan kaynağı ihtiyacını karşıladığı yer, ‘ışık evleri’ adı verilen hücrelerdi. Özellikle ortaöğrenim düzeyindeki çocuklar ders çalışma bahanesi ile bu evlere getirilir, sonrasında Fetullah Gülen’in kitapları okutulur, vaaz kasetleri dinletilirdi. Kod ismi verilen bu çocuklar örgüt hiyerarşisi ile tanışır, abiler ve imamlarından aldığı direktifleri uygulardı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından örgüte yönelik operasyonlarla ışık evlerinin faaliyetleri bitme noktasına geldi. Ancak çok geçmeden anlaşıldı ki, ilk şaşkınlığı atlatan örgüt, darbe girişiminden 1 yıl sonra 2017 yılı sonlarında tekrar faaliyetlerine geri döndü.

İçki şişeleri ve sol yayınlarla kamufle ettiler

Örgütün hedefinde yine orta ve üniversite öğrenimindeki çocuklar, gençler vardı. Örgüt içinde evlere hijyen evi ismi verilmişti. Örgüt içi hiyerarşi tekrar yapılanmış, abilik, imamlık sistemi kurulmuştu. Evlerin deşifre olmaması için alınan tedbirlerin en dikkat çekici olanları ise, duvarlara sanatçı ve sporcu posterleri asılması, mutfakta boş alkol şişeleri bulundurulması, dini içerikli olmayan gazete ve dergilerin satın alınmasıydı ve evde sol yayınların bulundurulmasıydı. Amaç, olası bir operasyonda örgüt görünümünden uzaklaşmaktı. Kod isimle çağırılan gençler adeta iki farklı hayat yaşıyorlardı.

Ankara’daki evler 2 yıl boyunca takip edildi

Hijyen evlerinin merkez üssü ise Ankara’ydı. Örgütteki hareketlenme Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fark edildi. Hijyen evleri iki yıl boyunca takibe alındı. Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Mamak, Keçiören bölgelerindeki 28 hijyen evine 2020’nin Şubat ayında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 59 kişiden 19’u tutuklandı.

Örgütte yeni kuşak

Yakalanan isimler FETÖ’nün önde gelen isimlerinin yakınlarıydı. Örgütün 2 numarası sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın torunu Enis Özcan, örgütün Tunus, Cezayir, Senegal sözde imamı Yücel Özkarakaş’ın oğlu Yusuf Özkarakaş, sözde Zonguldak imamı Fazıl Alptekin’in kızı Fazilet Betül Alptekin, sözde Hatay imamı Ünal Yiğit’in kızı Berrin Yiğit, sözde Çanakkale öğretmenlerden sorumlu imamı Nurettin Uslu’nun kızı Habibe Nur Uslu, sözde Boyabat imamı Necip Özdemir’in kızı Elif Özdemir, sözde Kahramanmaraş Adliye kâtiplerinden sorumlu imamı Ömer Konar’ın oğlu Muhammed Buğra Konar yakalananlar arasındaydı.

FETÖ’ye kripto operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, 98’i muvazzaf asker toplam 118 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesörlü sabit hat analizleri sonucunda 24’ü muvazzaf 42 şüphelinin mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 74’ü muvazzaf, 76 kişinin de örgütün mahrem yapılanması içindeki sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 98’i muvazzaf 118 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Yöneticilerle kamuya açık alanlarda iletişime geçiyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan toplam 1639 şüpheliden 1131’inin örgüt yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları belirlendi. Bu çalışma, örgütün iletişim ağının büfelerdeki umuma açık telefonlar ya da ankesörlü telefonlar üzerinden çalıştığını ortaya koydu.