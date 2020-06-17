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Aktüel

Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul’da sitenin içerisindeki bir binayı gözüne kestiren çocuk hırsızlar, bisiklet çalarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:42:23 -
Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul’da sitenin içerisindeki bir binayı gözüne kestiren çocuk hırsızlar, bisiklet çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 12 Haziran günü saat 22.45 sıralarında Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 4 çocuk hırsız, gözlerine kestirdikleri bir binadaki bisikleti çalmak için siteye girdi. Sessiz ve dikkatli şekilde ilerleyen çocuklardan önce ikisi bina acil çıkış kapısından içeri girdi. Bir süre içeride dolaşan çocuklar, bisikleti çalarak tekrar dışarı çıktı. Çocukların bisiklet çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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