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Sağlık Çocukların ağız ve diş sağlığı için paketli ürün tüketimi sınırlanmalı tavsiyesi: Buna rağmen tüketmeyin...
Sağlık

Çocukların ağız ve diş sağlığı için paketli ürün tüketimi sınırlanmalı tavsiyesi: Buna rağmen tüketmeyin...

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:13:00 - 2024-09-15 11:12:39
Çocukların ağız ve diş sağlığı için paketli ürün tüketimi sınırlanmalı tavsiyesi: Buna rağmen tüketmeyin...

Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, çocukların dişlerinde çürüklere neden olan ve ağız sağlığını bozan paketli gıda tüketiminin sınırlanması gerektiğini söyledi. Buna rağmen asla tüketmeyin!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, çocukların dişlerinin düzenli kontrolünün sağlanması ve ailelerin ilk diş sürmesinden sonra kontrole gelmelerinin önemine değindi.

Çocuklarda 1 yaş sonrası gece beslenmesinin kesilmesi gerektiğini belirten Öztürk, ilk diş sürmesinden itibaren yumuşak, parmak fırçalar ya da temiz gazlı bezle her beslenme sonrası temizliğin yapılmasının önemini vurguladı.

Öztürk, çocuklar için diş fırçası ve macunu kullanımının önemine işaret ederek, özellikle 10 yaşa kadar ailelerin de fırçalama eylemine eşlik edip destek olması gerektiğini ifade etti.

Çocukların paketli ürün tüketmelerinin kısıtlanması ve kontrol edilmesinin zorunluluğuna değinen Öztürk, "Her ne kadar çocukların paketli gıda tüketmelerini istemesek de tamamen kısıtlamamız mümkün olamayabilir. Sınırlı tüketimler sonrası mutlaka çocukların dişlerini fırçalamalarını sağlama konusunda ailelerin özen göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Öztürk, bazı sistemik hastalıkların da çocuklarda diş çürüklerine yatkınlık oluşturabildiğine dikkati çekerek, bu nedenle diş kontrollerinin sıklıkla yapılması, küçük yaşlardan itibaren ağız hijyenine dikkat edilmesi ve minimal çürüklerde bile diş tedavilerinin yapılması tavsiyelerinde bulundu.

Çocuklarda dişlerin erken yaşta kaybedilmesi konusunda diyet kontrolünün ve ağız bakımının öneminin altını çizen Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocukların beslenme düzeni çok önemli. Günümüzde paketli gıda tüketiminin artması diş çürüğü görülme sıklığını arttıran etmenlerden biri. Çocuklarda diş fırçalama aile eşliğinde, sabah kahvaltı sonrası ve gece yatmadan hemen önce olmak üzere günde 2 kez ve en az 2 dakika süreyle yapılmalı. Çocukların motor becerileri yeterli düzeye erişmediğinden etkili diş fırçalama yapamayabilirler. Bu da diş çürüklerini arttıran etmenlerden biri. Süt dişleri estetik, konuşma ve beslenmeyi sağlamanın yanı sıra alttan gelecek daimi dişler için de yer tutucu görevi üstlenmektedir. Erken diş kayıpları alttan gelecek dişlerin de sağlıklı şekilde sürebilmeleri için kritiktir."

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