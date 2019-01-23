"Çocuklarımızı camiye çağırmazsak birileri onları pavyona çağırır"

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Server Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla 21 Ocak Pazartesi günü başlayan; "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği 31 Ocak 2019 Perşembe günü Yatsı Namazı ile sona erecek.

'Evlatlarımızı camiye çağırmalıyız'

Bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğu 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, çocukları camilere alıştırmanın önemine vurgu yaparak; "Biz büyükler çocuklarımızı camiye alıştırabilmek için onları mutlaka çağırmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu işe öncülük eden kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı doğru olanı yapıyor. Biz evlatlarımızı camiye çağırmazsak onlara camiyi nasıl sevdirebiliriz? Biz camilere çağırmazsak birileri onları kirli mekanlara çağıracaktır. Çocuklarımıza camide şefkatli davranmalı ve hediyeler, şekerler vermeliyiz. Bugün tatillerde başlarlar. Yarın Cuma namazlarına giderler ve bir gün gelir beş vakit namaz kılan birer mümin olurlar" dedi.

'Camilerde çocukları azarlamamalıyız'

Kavaklı camilerde çocuklara sert davranmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek; "Her camide bir 'kahya' var. Ben onları 'kahya' olarak adlandırıyorum. Herkes çocukluğunda 'Teravih Namazı' kılmak için camiye gitmiştir. O çocuklara 'kahyalık' yapıp ters davranır ve azarlarsanız, onları kaybederiz. Evlatlarımızı kırmamalıyız. Onlara güler yüzlü ve yumuşak davranmalıyız. Bakın birgün camide yine bir 'kahya'; 'Haydi gençler ileri diyerek çocuklara bağırıyor. Bir genç ilerlemeyerek yün halının üstünde namaz kılıyor. Namazını bitirdikten sonra da ayağa kalkıp ihtiyarın elini öpüyor ve; 'Hakkını helal et amca. Bu halıyı camiye Rahmetli annem almıştı. Bugün onun üzerinde namaz kılınca sanki ona sarılmış gibi hissediyorum' diyerek cevap verdi" ifadelerini kullandı.

'CHP İslam'a hep itiraz etti'

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, projeye ilişkin yakışıksız ifadeler kullanarak çocukların namaz ve camiye alışmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş; "Bu projenin, bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?" ifadelerini kullanmıştı.

Kavaklı CHP'li vekilin bu sözlerine tepki göstererek; "CHP için dini hassasiyeti olan bir konu yeterli. Onlar her zaman itiraz etmeye hazırlar. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Haydi çocuklar camiye projesine de karşı çıkarak, İslam'a karşı duruşlarını yeniden göstermiş oldular" dedi.

Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Camilerimiz beş vakit boyunca ihtiyarlarla dolu. Hem de sandalyeye oturarak namaz kılan ihtiyarlar. Hiç genç görebiliyor musunuz? Eğer yeni nesile camiyi tanıtıp sevdiremezsek, geleceğimizin içine düşeceği olumsuz ortamı hayal bile edemiyorum"