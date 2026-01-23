Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bizler de okumalıyız

Ara tatil münasebetiyle çocuklarımız neler yapabilir diye sorduğumuz zaman şunu söyleyebilirim ki öncelikle iyice bir dinlensinler. Okul dönemindeki yorgunluklarını iyice bir atsınlar. Öğrencilerimiz anne babaları ve kardeşleriyle bolca vakit geçirsinler. Tatilin keyfini çıkarsınlar.

Anne babalar çocuklarıyla beraber kitap okumaları yapmaları lazım gelmektedir. Bakınız günümüzde şu iletişimsizlik zamanında anne babalar haftanın belli akşamlarında mesela akşam namazından sonra kitap okumaları yapmaları aile içerisinde sevginin oluşmasında faydalı olacaktır. Hangi kitap okumaları yapmamız lazım diye sorduğum zaman öncelikle bir tefsir kitabı mesela Muhammet Hamdi Yazır’ın Hak Dili Kur’an Dili Tefsir Kitabı’ndan okumalar yapılabilir sonra İmam Nevebi’nin Riyazus Salihin Hadis Kitabı’ndan okumalar yapılabilir sonra bir ilmihal kitabından ilmihal okumaları yapılabilir. Ayrıca İmam Azam’ın Kitabul Ekber adlı akaid okumaları yapılabilir. Ayrıca evlerimizde okunacak sevgi sohbetleri adlı kitapları okuyabiliriz. Burada çocuklarımızın yaşlarına müsait yüz temel eserden seçeceğimiz güzel kitap okumaları da yapılabilir. Şu asla unutulmamalıdır ki okumak kadar beyni geliştiren başka bir nesne yoktur. çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bizler de gözlerinin önünde okumalar yapmamız lazım gelmektedir. Büyük alim İbni Haldun şöyle demektedir “Sizler çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın onlar sizleri taklit edeceklerdir. Ondan dolayı önce sizler kendinizi terbiye edin.” diye bir açıklaması vardır. Bundan dolayı çocuklarımızdan bir şey istiyorsak önce bizler o işi öncelikle yapmamız lazım gelmektedir. Bakınız gelişmiş ülkelerde çocuğu yaşlısı genci kitap okumaktadır. Ondan dolayı adamlar o kadar gelişmiş durumdadırlar. Bizler kitap okumadığımızdan dolayı beşyüz kelime ile konuşurken gelişmiş ülkelerde adamlar on bin kelimeyle konuşmaktadırlar. Bunu kırmamız lazım gelmektedir.

Çocuklarımıza sokak kültürü de dikkatli olunarak aldırmamız lazım gelmektedir. Sokaklarımız tekin olmaması halini de göz önünde bulundurarak çocuklarımızın sosyalleşmesi adına sokaklarda oyun oynamalarına izin vermemiz lazım gelmektedir. Bakınız bir gün oğlumla sokakta yürürken oğluma oğlum sen çocuklarına ne anlatacaksın ancak cep telefonu ve bilgisayar biliyorsun ben arkadaşlarımla sosyalleşme adına misket, futbol, gazoz kapağı vb. gibi oyunlar oynardık. Hamdolsun Allah’a ki arkadaşlarımın hemen hepsi okudu ve bir yerlere geldiler. Bundan dolayı çocuklarımızın sosyalleşmeleri adına dikkatli bir şekilde sokak kültürü de aldırılması lazım gelmektedir.

Çocuklarımıza ev ödevi verilmesine karşıyım. Çocuklarımız bu on beş günde kafalarını dinlemeleri ve sosyal aktivitelerde bulunmaları sosyalleşmeleri adına önemlidir. Bu on beş gün tatilde ailece faaliyette bulunma adına gezmelere gidilebilir. Tarihi mekanlara ziyarette bulunulması milli bir ruhun oluşturulabilmesi için önemlidir.her şehrimizde dedelerimiz Osmanlılardan kalma tarihi eserler mevcuttur buralara ziyarette bulunabiliriz. Maddi durumu iyi olan aileler evlerine bir yerel gazete alabilir. Gazete kültürünüde çocuklarımıza aşılamamız sosyalleşmeleri adına önemlidir.