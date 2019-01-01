Çocuklarımız yanmasın...



Kaynar su dökülmesi, çakmak ya da kibritle oynama gibi nedenlerle birçok çocuk yanma tehlikesine maruz kalıyor. Ailelerin çoğu ise kulaktan duyma bilgilerle yanan bölgeye ilk müdahaleyi yapıyor. Ülkemizde beş yaş altındaki çocuklarda oluşan yanıkların tüm çocuk yanıklarının yüzde 70’ini oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Yanık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastanın yaşadığı yanma durumuna göre tedavi uygulanır. Birinci derecede dediğimiz hafif ölçekli yanıklarda ağrıyı kesen merhemler kullanılır ve hasta ayakta tedavi edilebilir. İkinci ve üçüncü derecede yanıklar da ise mutlaka uzman hekim tarafından açık veya kapalı pansuman yapılır.

İzler Ortadan Kalkar mı?

Özel bölge yanıkları dediğimiz el, yüz, boyun, kol, genital bölge yanmalarında bir cerrah için öncelikli olan iz kalmaması değil, bu bölgelerdeki işlevsel durumun devamlılığını sağlamaktır. Üçüncü derece yanıklar olarak adlandırılan derin yanıklarda, deri komple değiştirilse bile izleri tamamen yok etmek mümkün değildir. Ancak azaltılır ve yapılabilecek en iyi tedavi hasta için uygulanır.

İlk yapılacaklar:

• Yanan kısmı akan suya tutarak soğutun.

• Yaşanan yanık ufak çaplı bir yanıksa, üzerine yanık için kullanılan özel merhemler sürülebilir.

• Geniş bir alan yandıysa, ılık suyla ıslatılmış bir bez ya da çarşaf kullanarak sıkmadan hafifçe sarın.

• Kimyasal yanıklarda, mutlaka bölge temiz suyla uzun süre yıkanmalıdır.

• Alev alarak bir yanma yaşanıyorsa, çocuk koşturmaya başlar, mutlaka durdurulmalıdır.

• Etkilenen alan çok büyükse, özellikle ikinci ve üçüncü derece yanıklarda, mutlaka hastaneye götürülmelidir.

• Yanan bölgeye kesinlikle diş macunu, biber salçası, balmumu, süt ve yoğurt gibi malzemeler sürmemelisiniz.

• Yanan bölgeye doğrudan buz uygulanmamalıdır. Bu uygulamayla aşırı ısı kaybı yaşanabilir ve ikinci bir hasar meydana gelebilir.

Tedbirli olun:

• Evde bulunan mutfak eşyaları, çocukların erişemeyeceği noktalarda bulunmalıdır.

• Kibrit ve çakmak gibi yakıcı objeler, oynaması için çocuklara verilmemelidir.

• Evde kullanılan ısıtıcılar çocuklardan uzak tutulmalı, eğer çocuğun bulunduğu alanlarda kullanılması gerekiyorsa, çocuğa özellikle dikkat edilmelidir.

• Elektrik yanıklarına karşı, tüm elektrik prizleri özel plastik koruyucular ile kapatılmalıdır.

• Ütü, saç kurutma makinesi gibi küçük ev aletleri, çocuğun ulaşamayacağı şekilde ve fişten çekili durumda tutulmalıdır.

• Bebeklerde kaynar su yanıkları ile çay ve kahve gibi sıcak içeceklerden yanma, genelde emekleme ve yürümeye başlama dönemlerinde yaşanır. Bu sebeple ebeveynler bu dönemde çok daha dikkatli olmalıdır.