Çocukları birlikte ısıtalım kampanyasında İdlib'e 3 TIR malzeme gönderildi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde İdlib’dekiçocuklar için yardım organizasyonu düzenlendi. "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım" kampanyası için toplanan kışlık malzeme, mont, bot, atkı, bere, battaniye gibi malzemeler Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nden 3 tır ile yola çıktı. Yardım tırlarını, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri uğurladı. Programa katılan katılımcılar, kolileri kendileri yaparak tıra yüklediler.

“İdlib'e giderek iftar yapacağız”

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan,” Bugün Kızılay ile birlikte İdlib’de savaş mağduru olan kadın ve çocuklar ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Nilhan Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Yine İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak, 39 ilçedeki Kadın Kolları Başkanlarımız ve Kızılay Kadın Kollar Başkanlarımız ile birlikte bir kampanya hazırladık. İnşallah burada tırlarımızı göndereceğiz. Daha sonra ekip arkadaşlarımız ile birlikte İdlib’e bir ziyarette bulunacağız. Ramazan Ayı’da geliyor. İnşallah oraya giderek birlikte iftar etme imkanı da bulacağız. Bunlar geçici çözümlerdir. İnşallah kalıcı bir çözüm oluşabilmesi için diplomasi ile birlikte barışın sağlandığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası platformlarda barışın geleceği bir dünyayı temenni ediyoruz. Orada ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin listesini aldık. Bunun yanında hijyen setleri var, battaniye, kışlık bot ve montlar var. Bunlar tamamen orada ihtiyaç duyulan eşyalardır. Bunların yanında kadınlar olarak, atkı ve bereleri kendi ellerimiz ile örerek katkı sağlamış olduk” dedi

“Bu yardım organizasyonunu yapan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bizim Belediye olarak lojistik desteklerimiz oldu. Tamamen kadınlarımızın özellikle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun şahsında tüm ilçelerimizdeki kadın kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Gerçekten Tuzla’da belediye başkanı olduğum zaman kadınların letafet ve merhameti ile biz fakire fukaraya, tüm dezavantajlı kesimlere ulaşabildiğimiz gibi, İdlib’e ulaşmak, Suriye’ye ulaşmak müthiş bir şey. Kısa bir zamanda maddi değeri sayın başkanımız küçük dedi ama belki de 5 milyonu aşan rakamlar ile bir yardım organizasyonu düzenlendi. Yürekten teşekkür ediyorum. Keşke savaşlar olmasa, ama bir realite varsa ve bunlar oluyorsa yarayı sarmak hem insani hem de islami bir görevdir. Bunu yapan kadınlara şahsım, ülkem adına teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız ile birlikte bu işte çözüm ortağı olan Kızılay’a teşekkür ediyorum. Biz de Tuzla Belediyesi olarak Kızılay ile birlikte 200’e yakın yardım tırı gönderdik. Her zaman işbirliği yaptık.” dedi.

“Oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız”

İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan, ise, “Oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız. Biz de bizzat onlara ziyarete gideceğiz. Burada bir kez daha kadının gücünü, kadının ne kadar çabuk organize olup teşkilatlanabildiğini gördük” dedi.