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Çocuklardaki göz tembelliğine dikkat!

Okul öncesi dönemde göz muayenelerinin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Sarper Karaküçük “Göz tembelliğinin tedavisi ilk 6 yaş içinde mutlaka yapılmalı. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç o denli başarılı olur. 6 yaşından sonra yapılacak tedavilerin etkinliği düşük olabiliyor” dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 18:35
Çocuklardaki göz tembelliğine dikkat!

Göz tembelliği, henüz görsel gelişimin tamamlanmadığı erken çocukluk döneminde bir ya da her iki gözden kaliteli görsel sinyalin alınmamasına bağlı olarak beyindeki görme merkezlerinin gelişememesi sonucu görme düzeyinin düşmesiyle kendini gösteren bir durum.

Yüzde 1-4 sıklıkta görülen göz tembelliğinin, küçük yaşlarda tespit edildiğinde tedavisinin de oldukça kolaylaştığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu nedenle anne-babaların bu konuda son derece duyarlılık göstererek, erken yaşlarda çocuklarına göz muayenesi yaptırmaları çok önemli” açıklamasında bulundu.

GÖZ TEMBELLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER ORTADAN KALDIRILMALI

Göz tembelliğinin şaşılık, kırılma unsurları gibi sebeplerin dışında doğuştan katarakt, göz kapağı düşüklüğü, kornea lekesi gibi durumlarda yeterli görsel uyaranın beyindeki görme merkezine ulaşamaması sonucu göz tembelliğinin meydana gelebildiğini söyleyen Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Göz tembelliğinde erken yaşta tanı ve müdahale büyük öneme sahip" dedi.

6 yaşından önce tedaviye mutlaka başlanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu durumla karşı karşıya kalındığında tedavi için göz tembelliğine sebep olan olası nedenlerin bir an önce ortadan kaldırılması ve görme sinirinin uyarılmaya başlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GEREKTİĞİNDE CERRAHİYE BAŞVURULABİLİYOR

Göz tembelliğinin nedenlerinden biri olan şaşılık tedavisinde gerektiğinde cerrahi tedaviye başvurulduğunu ancak ameliyatın tek başına yeterli olmadığı gibi cerrahiden sonra da gözlük ve kapama tedavisine devam edilebildiğini belirten Prof. Dr. Karaküçük, “Çocukların hangi yaşta olursa olsun hoşuna gitmeyen bir uygulama olan kapama, oyun haline getirilerek uygulandığında daha keyifli sonuçlar verebiliyor” dedi.

Gözlük camı üzerinden yapılan kapamalarda çocukların kapamanın yan veya üstünden bakmak isteyeceği için, uygulanacak kapamanın mutlaka gözlük altından ve doğrudan göze yapılması gerektiğini anlatan Prof. Karaküçük, “Bir diğer önemli nokta ise, kapama ile birlikte mutlaka yakın çalışma egzersizleri yapılması. Boyama, resim yapma, kâğıt kesme gibi işlemler öncelikle görsel uyaran sağlamakla birlikte, çocuğu da oyalar” açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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