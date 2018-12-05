Çocuklarda uyurgezerlik

Uyurgezerlik erkek çocuklarda 5-12 yaşlar arasında görülür. Ailede uyurgezerlik olanlarda daha sıktır. Gece çocuk yataktan kalkar. Bazen karmaşık, aynı şekilde tekrarlanan hareketler yapar. 10-30 dakika sonra tekrar yatar ve uykusuna devam eder. Sabah hiçbir şey hatırlamaz. Çocuğun uyurgezerlik döneminde çarpabileceği, yaralanmaya yol açabilecek eşyaları ortadan kaldırmalı, balkon ve sokak kapısı ya da pencere gibi tehlikeli olabilecek yerleri kapatmalısınız.

Ne yapmalısınız?

Uykuya özendirmek için yatmadan önce ona masal anlatın. Yaşına göre odasında gece lambası yakabilirsiniz. Eğer korkuyorsa odasının kapısını hafif açık bırakabilir, yanına uykuda ona rahatsızlık vermeyecek sevdiği bir oyuncağı koyabilirsiniz. Rahatsız edici rüyalar çocuk üç, altı ve 10 yaşındayken çok yoğun olur.

Çocuğun yaşına göre, niçin erken yatması gerektiğini ona tatlı dille anlatmalısınız.

Öncelikle hem kendinize hem miniğe uyku saati için belirli bir sınırlama ve değişmeyen kararlı bir uyku planı koymalısınız. Çocuk anne-babadan birinin kararlığında bir boşluk hissederse bunu hiç çekinmeden kullanır.

Ancak uyku saatine verdiğiniz önemi de abartmayın. Onun olumlu davranışlarını pekiştirmek için ailecek çok önemli günlerde uyku saatinde biraz esnek davranarak geç uyumasına izin verebilirsiniz.