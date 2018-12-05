Çocuklarda orta kulak iltihabı



Orta kulakta sıvı toplanması ve kulak iltihabı, çocuklarda sık rastlanan bir durumdur. Genellikle östaki borusunun uyumsuz çalışmasına, çocukluk çağının koşulları dolayısı ile sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarından ve bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasından gelişebilir. Altı ay ile 6 yaş arasındaki çocukların çoğu, bir veya birkaç kere orta kulak iltihabı geçirir. Daha büyük çocukların orta kulak iltihabı geçirmesi daha azdır. Eğer orta kulak iltihabı tedavi edilmezse ve uzun süre devam ederse, çocuklarda kalıcı işitme kaybı, kulak zarında ve orta kulakta düzeltilmesi zor hasar oluşabilir. Ve biliyor musunuz, çocukların yanında içilen sigara bu hastalıkta baş rolü oynamaktadır.

Orta kulak, kulak zarının hemen arkasında bulunan havayla dolu bir boşluktur. Kulak zarı titreştiğinde, orta kulaktaki küçük kemikçikler de titreşirler ve sesin iç kulağa, buradan da sinirler yoluyla işitme merkezine iletilmesi sağlanır. Normal işitme ve normal orta kulak fonksiyonu için orta kulağın hava ile dolu olması ve orta kulak basıncının normal olması gerekir. Esneme veya yutkunma sırasında bazen kulağınızdan gelen sesler, basınç normalleşmesi sırasında kulak zarının hareket etmesine bağlıdır.

Bakteri ve virüsler orta kulağa ulaşabilirler. Bunun sonucunda orta kulakta iltihap sıvısı toplanır. Orta kulak iltihabı tedavi edilmediğinde veya art arda tekrarlayan iltihaplanmalar olduğunda orta kulaktaki sıvı birikimi sürekli hale gelebilir.



Çocuklarda östaki borusu fonksiyonu, erişkinlerde olduğundan daha yavaş ve daha yetersizdir. Östaki borusunun bu durumu, çocuklarda geniz etinin iltihaplanmalarında ve büyümelerinde daha da bozulur. Allerji, sinüzit, sigara dumanına maruz kalmaları da sıklıkla östaki tüpü fonksiyonunun bozulmasına sebep olurlar. Bu durumun sürekli olması halinde orta kulaktaki iltihabi sıvı kalıcı hale gelir, koyulaşır ve zamk kıvamına erişebilir. Bu sıvı metabolik aktivite sonucu ortaya çıkan yan ürünler sebebi ile uzun dönemde kulak zarına, orta ve iç kulağa zarar verebilir. Ayrıca sıvı varlığında işitmede % 30’a varan kayıp olabilir. Bu sıvıda protein ve şeker olduğundan orta kulakta mikropların üremesi, dolayısıyla da sık sık yeni orta kulak iltihaplarının gelişmesi kolaylaşır.

Belirtileri, tedavisi, ameliyatı..

Çocuk kulak sorununu anlatmakta zorlanır. Anne babaların belirtilere dikkat etmesi gerekir.

Küçük çocuklar kulak ağrısını da tam ifade edemeyebilirler. Orta kulak iltihaplarının çoğu, çocuğun son 10 gün içinde geçirdiği bir soğuk algınlığını takiben gelişir.

Çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler varsa orta kulak iltihabı olabilir:

İştah azalması ve uyku düzeninde değişiklik,

Kulak akıntısı,

Ateş,

Sürekli kulaklarını çekiştirmesi ve kaşıması, huzursuzluk,

İşitme güçlüğü..

Uzun süreli durumlarda ayrıca;

Denge bozuklukları,

Sık sık düşme, çarpma, sakarlık,

Yürümede gecikme,

Konuşmada gecikme,

Konuşmalarının anlaşılamaması gibi durumlar ortaya çıkar. Bütün bunlar da orta kulakta bir iltihap olması ihtimalini gösterir.

Çocuğunuzda orta kulak iltihabından şüpheleniyorsanız KBB doktorunuza başvurun. Çocuğun kulağında yapılan muayene ve testlerle tesbit edilen duruma göre uygun tedaviye başlanır.

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKİR?

Eğer çocuğun orta kulak iltihabı uygun tıbbi tedaviye cevap vermezse, sıvı birikimi sürekli hale gelirse ve işitme kaybı fazla ise,

6 aylık bir dönemde 4’ten fazla orta kulak iltihabı olmuşsa,

12 aylık bir dönemde 6’dan fazla orta kulak iltihabı olmuşsa,

Tek kulakta 6 aydan fazla süreli sıvı bulunuyorsa,

Her iki kulakta 3 aydan fazla süreli sıvı bulunuyorsa,

Orta dereceden fazla işitme kaybı olmuşsa

Orta kulak iltihabı sırasında menenjit, beyin absesi, yüz felci gibi komplikasyonlar olmuşsa,

Çocuğun antibiyotiklere şiddetli ve yaygın alerjisi varsa,

Yenidoğan bebekte yüksek ateşle seyreden iltihap varsa,

Bağışıklığı zayıf olan bebeklerde iltihap varsa cerrahi tedavi yapılır.

Soğuk algınlığı ilaçlarının iltihaba asla faydası yok



Orta kulak iltihaplarının % 70’i kendiliklerinden, hiçbir müdahale yapılmadan iyileşirler çünkü birçoğu virüslere bağlıdır veya vücudun normal bağışıklık sistemi bu enfeksiyonları yener. Bakterilerin sebep olduğu orta kulak iltihaplarında çocuğa uygun antibiyotik tedavisi ile iyileşir.

Dekonjestanlar ve antihistaminikler grubunda yer alan ve soğuk algınlıklarında kullanılan ilaçların hiçbir faydaları yotur. Ciddi yan etkileri mevcuttur. Faydası olmayan bir ilacın kullanımı çocuğunuzu gereksiz yere risk altına sokar.