Çocuklarda mide bulantısı belirtilerine dikkat! Çocuklarda karın ağrısı ‘Apandisit’ sinyali olabilir

Apandisit nedir?

Apandisit, apendiks adı verilen körbarsağın iltihaplanmasıdır. Apendiks, ince bağırsak ile kalın barsağın birleştikleri bölgede, kalın barsağın uzantısı olan ve bir eldiven parmağı şeklinde bir organdır. Yaklaşık 5-15 cm uzunluğunda ve dıştan dışa çapı da 3-6 mm'dir.

Çocuklarda karın ağrısı ‘Apandisit’ sinyali olabilir



Karnın sağ alt kısmında elle bastırıldığında hassaslık, bıçak saplanması şeklinde hissedilen ve kişiyi iki büklüm hale getiren keskin ağrı, ağrının zamanla şiddetinin artması

Mide bulantısı ve kusma.

Ağız ve dilde kuruluk, iştahsızlık.

Göbek çevresinde künt bir ağrı

Çocuklarda karın ağrısı ‘Apandisit’ sinyali olabilir

Çoklukla idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık ve ishal üzere meselelerin belirtisi olsa da, bazen hayati tehlikeye neden olabilecek apandisitin de birinci sinyali olabiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başak Erginel, bu nedenle çocuklarda gelişen karın ağrısının asla hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor!

Kalın bağırsağın birinci kısmında sonlanan ve oniki parmak bağırsağı olarak bilinen çıkıntıya ‘apandiks’ deniyor. Apandiks içinin lenf bezi, taşlaşmış dışkı, yabancı cisim ve parazit üzere etkenlere bağlı olarak tıkanması nedeniyle iltihap oluşuyor ve bu tabloya ‘apandisit’ deniyor. En sık 6-12 yaş aralığında görülen akut apandisit, çocuklarda ameliyat gerektiren karın ağrısı nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başak Erginel, çocuklarda gelişen apandisitte erken teşhisin son derece kıymetli olduğu ihtarında bulunarak, “Apandisitte teşhisin en değerli ögesini tabibin karın muayenesi teşkil ediyor. Hasebiyle ebeveynler karın ağrısı sorunu yaşayan çocuğa muhakkak ağrı kesici vermemeli, bu şikayeti hafife almayıp kesinlikle doktora başvurmalılar. Çünkü apandisit teşhisinde gecikme durumunda önemli karın enfeksiyonu oluşabiliyor, sonrasında güzelleşme müddeti çok uzayabiliyor, çok daha berbatı çocuğun hayatı tehlikeye girebiliyor” diyor.

Ağrı tüm karına yayılabiliyor

Apandisitin en tipik belirtisi, karın bölgesinde oluşan ağrı oluyor. Apandisit ağrısı evvel göbek etrafında başlıyor, daha sonra sağ alt karına yerleşiyor. Patlamış apandisitte ise ağrı tüm karın bölgesine yayılıyor. Doç. Dr. Başak Erginel, karın ağrısına iştahsızlık, bulantı, kusma ve ateş üzere yakınmaların da eşlik edebildiğini söylüyor.

Bacaklarını karnına çekiyorsa, dikkat!

Apandisiti kesin teşhis eden bir prosedür olmadığı için doktor muayenesi yaşamsal kıymete sahip. Kan analizleri, ultrason, röntgen ve birtakım durumlarda bilgisayarlı tomografi üzere radyolojik tetkikler teşhis konulmasına yardımcı oluyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başak Erginel,çocuk hastalarda apandisiti teşhis etmenin son derece sıkıntı olduğuna işaret ederek, “Akut apandisit varlığına karşın çocukların yüzde 20’sinde apandisitin belirtisi olan beyaz küre sayısının olağan kıymetlerde bulunması tanıyı zorlaştırıyor. Ayrıyeten küçük çocukların karın ağrılarını söz edememeleri de teşhiste zahmet yaşanmasına neden oluyor. Münasebetiyle bacaklarını karnına çekip ağlama ve memeyi emmekte zahmet çekme üzere problemlerde ebeveynler dikkatli olmalılar” diyor.

Öbür hastalıklarla karışabiliyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başak Erginel, apandisitin bağırsak enfeksiyonu, bağırsak düğümlenmesi ve yumurtanın dönmesi üzere öbür hastalıklarla ortak belirtilere sahip olmasının da tanıyı zorlaştırdığını vurgulayarak, “Bu durum gereksiz ilaç kullanımına neden olabiliyor, hatta apandisitin patlaması ve enfeksiyonun karın bölgesine yayılması sonucunda çocukta ‘septik şok’ tablosuna yol açarak hayatı tehdit edebiliyor. Münasebetiyle karın ağrısında gerçek teşhis yaşamsal kıymete sahip ” bilgisini veriyor.

Tedavisi cerrahi yol

Apandisit hastalığının tedavisi ise cerrahi prosedür oluyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Başak Erginel,apandisit tablosundaaçık yahut kapalı metotla ‘apendektomi’ yapılabildiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Bu sistem onikiparmak bağırsağının köküne bir düğüm konularak apandiksin büsbütün alınması sürecidir. Patlamış apandisitlerde apendektomi sonrası karın içi temizliğinin yapılmasının akabinde karın içine bir dren de yerleştirilebiliyor, bu dren birkaç gün sonra çıkartılıyor. Ameliyat apandisit patlamadan evvel yapılmışsa çocuğun hastanede bir gün kalması kâfi geliyor. Apandisitin patlamış olduğu durumlarda ise antibiyotik tedavisine gereksinim duyulduğu için hastanede 3-4 gün kalması gerekebiliyor.” Apandisitin alınmış olmasının sonrasında rastgele bir sıkıntıya yol açmadığını belirten Doç. Dr. Başak Erginel, “Kapalı yapılan ameliyat sonrasında çocuklar iki ay kadar, açık ameliyatlarda ise altı aya kadar vücut eğitiminden muaf oluyorlar.” diyor.