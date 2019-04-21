Çocuklarda diş sağlığına dikkat

Diş Hekimi Doç. Dr. Mustafa Ülker, çocukların iyi beslenebilmesi için diş sağlının önemli olduğunu, bu yüzden çocuklarda koruyucu diş hekimliği ya da diş hekimine muayene olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Doç. Dr. Mustafa Ülker, çocukların bizim geleceğimiz olduğunu, onların sağlıklı yetişmesinin, sağlıklı bir neslimizin olacağı anlamına geldiğini söyledi. Doç. Dr. Ülker, çocukların sağlıklı yetişebilmesi için iyi beslenmeleri gerektiğini ifade ederek, "Beslenmenin ilk başladığı yer, belki de en önemli yer ağız, ağız içi. Çocukların iyi beslenebilmesi için ağız yapılarının düzgün olması, dişlerinin eksiksiz, zamanında çıkabilmesi ve bu dişlerini ağızlarında çürüksüz bir şekilde koruyabilmeleri gerekiyor. Bu yüzden çocuklarda koruyucu diş hekimliği ya da diş hekimine muayene olmaları önemli. Çocuklarının dişlerinin çürüksüz kalması için en azından yılda bir defa diş hekimine çocuklarımızın görünmesini tavsiye ediyoruz. Bu rutin kontrollerde hem ayna ve sontla yani görsel olarak muayene ediyoruz hem de radyograflardan faydalanıyoruz, dişleri değerlendiriyoruz. Öncelikle çenede olması gerektiği zamanda olması gerektiği kadar diş var mı, onu değerlendiriyoruz. Bazı durumlarda dişler eksik olabiliyor. Bu eksiklikler varsa onları tespit ediyoruz” dedi.

“Süt dişlerindeki çürükler bazen aileler tarafından ihmal edilebiliyor”

Dişlerin çenedeki sıralamalarına baktıklarını belirten Ülker, “Eğer ortodontik problem varsa, dişler olması gereken yerde değilse ya da çaprazlık varsa, bu dişlerde erken yaşlarda, çocuk yaşlarda bunlara müdahale edilmesi daha kolay oluyor. Hem de daha kalıcı ve güzel sonuçlar alabileceğimiz tedaviler yapabiliyoruz. Çocuklarda karşılaştığımız problemlerden birisi de yaygın diş çürükleri. Özellikle süt dişlerindeki çürükler bazen aileler tarafından ihmal edilebiliyor. Aileler; bu süt dişi nasıl olsa, bunların yerine daimi dişler gelecek, bunlardaki dişler önemsiz diye düşünebiliyor. Fakat işin aslı öyle değil. Süt dişlerinin altından daimi dişler gelene kadar çürüksüz bir şekilde ağızda kalması gerekiyor. Hem beslenme için hem çiğneme fonksiyonunu yapabilmeleri için hem de ağrısız, sağlıklı bir gelişim sağlayabilmeleri için buna çok dikkat etmemiz lazım. Çocuklarda erken dönem teşhis ettiğimiz çürükleri tedavi ederek çocukların hem sağlıklı beslenmeleri hem de sağlıklı büyümelerine diş hekimleri olarak katkı sunmaya, katkı vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.