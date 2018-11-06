Çocuklarda burun eğriliği nasıl anlaşılır?

Bu problemin çoğu hastada geniz eti büyümesi ya da alerji gibi bir rahatsızlıkken bir oranda da burunda eğrilik söz konusu olabilir.

Dolayısıyla kulak burun boğazcılara başvurulması gereken bir durumdur. Burundaki kemik eğriliği eğer çok ileriyse erişkin yaşa gelmesini beklemeden tedavisi gerekir.

Sinüzit eğriliğe sebep olur mu?

Burun eti altında, burun arkasında, gözün her iki tarafının iç yan bölgelerinde ve alında bulunan sinüs boşluklarının iltihaplanması olarak tanımlanan sinüzit hastalığı genellikle burun kemiğinde eğriliğe yol açmaz.

Gerçi burun kemiği eğriliğinin sebepleri arasında üst solunum yollarında bulunan enfeksiyonların etkisi vardır. Sinüzit de üst solunum yolu hastalıklarından birisi olduğu için akla sinüzit burun kemiğinde eğrilik yapar mı sorusu gelmektedir.

Sinüzit genel anlamda burun kemiğinde eğriliğe yol açmayan bir sorun olsa da, çocukluk döneminde geçirilmiş ciddi sinüs enfeksiyonları eğer burun kemiği üzerinde iltihap oluşturmuş ise, işte o zaman burun kemiğinde eğrilik olmaktadır.

Çocuklarda tipik geniz eti uyuması işte bu

Ağzı açık uyuma ve horlama şikayetiyle gelen çocuklarda hekimler öncelikle bademciklerin büyüklüğüne bakarlar. Eğer bademcikleri normal boyutta ise o zaman geniz etini araştırılır. Bazen çocukta hem bademcik hem de geniz eti büyüklüğü olabiliyor. Bu durumda ikisinin de alınması gerekir.

Bademciklerin alınmaması halinde, sık yaşanan bademcik enfeksiyonlarının ileride kalp ve eklem romatizmasına yol açabilir.

Yılda 5-6 defa bademcik şişmesi olduğu takdirde hekimler bademcikleri alır.

Bademciklerin çok büyük olup hava yolunu kapatması, özellikle çocukların uykuda horlamasına ve ağzı açık uyumasına sebep olabiliyor.

Ancak bademcikleri normal boyutlarda olan çocuklarda ağzı açık uyuma ve horlama şikayetleri varsa mutlaka nazal endeskopi yapılarak geniz etinin araştırılması gerekiyor.

Çocuğun çene yapısı sizi uyarmalı

Geniz eti alınmadığı takdirde yetersiz oksijen alımına bağlı gelişme geriliği, çenede düzensiz gelişim yaşanacaktır. Çocuğun çenesinin geriye doğru olması, tipik bir rahatsızlık sebebidir. Bu çocuk ağzı açık uyur. Horlar. Koşmakta, oynamakta zorlanır. Yemek yeme isteği yoktur..

Orta kulakların havalanmasını sağlayan da burundur.

Çocukta geniz eti varsa orta kulakta sıvı birikimi oluşumu gelişir. Buna seröz otitis deniyor. Bu hastalık tedavi edilmediği takdirde işitme kaybına yol açıyor.



Horlama ve ağzı açık uyuma rahatsızlıkları bademcik ve geniz etinin araştırılması için en önemli belirtiler arasında yer alır.

10 yıl öncesine kadar bademcik ameliyatlarını neşter ile yapılıyordu. Şu an teknolojinin gelişmesiyle iki yöntem uygulanıyor. Radyofrekans ve Thermal Welding yöntemiyle yapılıyor. Bu yöntemde daha az ağrı ve kanama olduğu görülüyor.