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Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!

Küçüklerde görülen ateşlenmeye karşı titiz olunmalı...

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!

Kesinlikle ateşlenen çocuğa soğuk duş yaptırılmamalı. Bu onun minik beyindeki ateşi yükseltir. Çocuklarda görülen ateşin düşürülmesi için öncelikle çocuğun günlük elbiseleri çıkarılarak, ince bir giysiyle bırakılması gerek...

Ilık su ile yıkamak veya ılık suyla ıslatılmış pamukla vücudu silmek yararlı olabilir.

Ancak, bazı kimseler soğuk duş, alkol gibi acayip uygulamalar yapıyorlar ki, asla yapılmamalıdır.

Çünki soğuk duş, o minicik vücudun dış kısımlarındaki kanın beyne hücum etmesine ve beyindeki ateşin daha da yükselmesine sebep olmaktadır.

Özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda görülen yüksek ateş, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, ateşli havaleye sebep olabilir.

Oda sıcaklığı 18-20 derece olmalıdır.

Koltuk altı ateşi 38 derecenin üzerinde ise hemen ateş düşürücü şurup verilmelidir.

Ateş düşmediği takdirde, 4-6 saat arayla yeniden ateş düşürücü şurup verilebilir.

Havale için en riskli dönem olan 6 ay 3 yaş arası çocuğun bulunduğu evlerde, ateş düşürücü şurup eksik edilmemelidir.

Bu tedbirlere rağmen ateşin düşmemesi durumunda, bebek en yakın sağlık kuruluşuna götürülüp bir çocuk hekimine muayene ettirilmelidir.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
  1. çocuklarda ateşlenme
  2. ateş
  3. hastalık

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