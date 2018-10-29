0553 313 94 23
impression

Çocuklarda arsızlık

Çocuklarda arsızlık, inat ya da diretme 2 ile 5 yaş arasında kendisini gösterir. 5 yaşından sonra duruma ve her yaşa göre farklılık gösterir.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:21
Çocuklarda arsızlık

Bize göre inat onlar için kendini kabul ettirme, fark ettirme iken biz ebeveynler için çoğu zaman içinden çıkılmaz, sıkıntılı, öfkeli, hatta utanç dolu anlara dönüşür.

Fakat unutmamalıyız ki inat tek taraflı değildir. Çocuk bir konuda inat ediyorsa karşısındaki ebeveyn de aynı oranda çocuğa karşılık veriyordur ta ki bir taraf inadından vazgeçene kadar.

Çocuklarımız bizim birer aynamız.. Onlarla inatlaşırken dönüp kendimize bakarsak mutlaka benzerlikler bulabiliriz. Onun için:

İsteklerinizi ve beklentilerinizi uzun uzun anlatmayın. Çocuğun anlayabileceği en basit cümlelerle kısa anlatmanız sizin daha kolay anlaşılmanızı sağlar.

Empati kurmaya çalışın. Karşınızdakilerin kendi kararlarını almaya çalıştıklarını yani bağımsızlıklarını inat ve diretmelerle büyüklere ifade etmeye çalıştıklarını göz ardı etmeyin.

Kendilerini ve duygularını ifade etmeleri için fırsat verin. Sizler için açıklamaları saçma da gelse ya da sizin için yetersiz de olsa onları anladığınızı hissettirmeye özen gösterin.

Bu hissettirmenin en uygun yolu alternatif olarak başka bir şey sunarak inadın kesilmesini sağlamaktır. Bu alternatif sizin beklentinize daha yakın olsun, fakat inat sebebinin ta kendisi olmasın. Sizin için ve çocuğunuz için yeni bir şey olsun.

Her şeyi önceden anlamış gibi davranmayı bırakın. Sorun “Bunu niye yapıyorsun?” Soru kısa net olsun. O size anlatsın. Cevapları sizi tatmin etmeyebilir ama bu sizin de inat yapmanızı önleyebilir.

Çocuklarınızla inat yarışına girmeyin. Bu sadece çocuğunuzda inadın dozunu ve şiddettini artırır.

Baştan kural koyun. Koyduğunuz kuralın alternatifi olmamalı ve bunda asla geri adım atmamalısınız. Mesela hava soğuk pantolon giymeli ise bu havalar soğumaya yakın kural olarak konulmalı.

Ve elbette sabırlı olmalısınız. Her zaman aynı sabır ve duygu durumunda olmayabilir insan. Biraz “sen bilirsin” tavrı yani inada inatla karşılık vermeme durumu çocukların direncini en kolay düşüren durumdur.

Her birey kendince inat yapar. Herkesin maksadı kendini en iyi şekilde ifade edip, başkalarına kendini kabul ettirmek ya da başkaları tarafından anlaşılmak değil mi?

Sadece yaşımız ilerledikçe deneyim sahibi oldukça yöntemlerimiz, davranışlarımız ve tavırlarımız değişiyor.

Çocuklarımızın davranışlarını yorumlarken bu bakış açısından bakarsak bizim de öfkemiz, inadımız ve çaresizliğimizde daha kolay azalabilir. İnadı yok etmek maalesef mümkün değil fakat en aza indirmek elimizde olabilir.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:21
  1. çocuklarda arsızlık
  2. çocuklarda inatçılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da güvenlik kamerasını fark eden hırsız marketi ateşe verdi
    1. Konya'da güvenlik kamerasını fark eden..
    2. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    3. Sivas valisi kim oldu?
    4. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    5. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    6. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    7. Somon balığının faydaları saymakla..
    8. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    9. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    10. Limon ile musluklar nasıl temizlenir?
    11. Yaşam boyu günlük d vitamini ihtiyacı..
    12. Evlat acısının benzeri yoktur..
    13. Kanda enfeksiyon oluşma nedenleri..
    14. Titanik 2'nin ilk seferi 2022'de..
    15. Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye yanıt!
    16. Dikkat: Her unutkanlık Alzheimer..
    17. Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü kazada..
    18. Yaprak salamura yapma yöntemleri
    19. Manisa'da feci ölüm! Gören sinir krizi..
    20. MHP Lideri Bahçeli'den erken emeklilik..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir