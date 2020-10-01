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Aktüel Çocuklara trafik kurallarını “Trafik Tayfa” öğretecek
Aktüel

Çocuklara trafik kurallarını “Trafik Tayfa” öğretecek

Çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile TRT iş birliğinde hazırlanan “Trafik Tayfa” çizgi dizisi 3 Ekim’den itibaren her hafta sonu TRT Çocuk kanalında ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:45:00 -
Çocuklara trafik kurallarını “Trafik Tayfa” öğretecek

TRT’den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa karakterleri, bu kez “Trafik Tayfa” serisiyle hayranlarıyla buluşacak. Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan çizgi dizi, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken, fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak. Rafadan Tayfa’nın yeni serisi “Trafik Tayfa”yı, çocuklar, 3 Ekim’den itibaren her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20’de TRT Çocuk ekranlarında izleyebilecek.

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