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Çocuklara paylaşmak nasıl öğretilir?

Çocuklara paylaşma duygusu nasıl öğretilir? Neler yapılmalı?

10 Şubat 2019 Pazar 16:46
Çocuklara paylaşmak nasıl öğretilir?

Büyüme evresinde çocuklar farklı gelişim özellikleri gösterir. Oyun çağının başlamasıyla beraber çocukların oyun kurma ve paylaşma özellikleri gelişir. Oyun oynamanın temelinde çoğu zaman oyuncaklar vardır. Özellikle günümüz çocukları modern, ayrıntısı olan ve farklı oyuncaklara sahiptir. Bu durum paylaşmayı beraberinde getirir.

Çocuklar doğdukları andan itibaren dünyanın merkezinde olmak isterler. Başta anneleri olmak üzere paylaşmak zorunda oldukları kişiler ya da nesneler nedeniyle yıpranır, ağlar, bazen de saldırgan bir tavır sergileyebilirler.

ÇOCUKLARA PAYLAŞMAYI ÖĞRETMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Çocuklara paylaşmayı öğretmek ilk görev evde anne babalarına düşer. Çünkü bu davranış doğuştan sahip olunan bir özellik değil, sonradan kazanılan bir davranıştır. Çevreyi algılamaya başladığı ilk andan itibaren bebeklik döneminde paylaşımın güzelliğini hissettirmek adına doğru adımlar atılmalıdır. Bebeğin tutma-kavrama yetisinin gelişmesiyle beraber nesneleri tutabildiğinde karşılıklı alıp vererek bebeği paylaşmaya alıştırmak gerekir.

İkinci adım çocuğu ödüllendirmek, onu takdir etmek yoluyla davranışı pekiştirmektir. Size vermesini istediğiniz bir oyuncağı uzattığında takdir ederek gülümsemek, başını okşamak, yanağına öpücük kondurmak onu mutlu eder.

Paylaşmayı öğretmenin en doğru yollarından biri de çocuğun arkadaş çevresi olmasını desteklemektir. Tek başına olan çocuk paylaşmayı bilmez. Üstelik evde anne baba ne kadar ilgili olursa olsun bu çocuk için yeterli değildir. Çünkü arkadaş çevresi dış dünyayı temsil ederken anne babalar çocuğun kendi dünyasının birer parçası durumundadır. Bu, çocuk için yeterli değildir.

Çocuğun bir kardeşi olması onun paylaşmayı öğrenmesini hızlandırır. Bu durum birçok eksiyi artıya çevirmeye yetecektir. Eğer kardeşi yoksa ya da böyle bir ihtimal bulunmuyorsa kardeşi görebileceği bir akrabasıyla yakın ilişkiler kurması sağlanır. 

Bir çocuğun paylaşmayı öğrenmesi için belli bir olgunluğa erişmesi önemlidir. Bu nedenle çocuğa başarabileceği basit görevler vererek ona başarı duygusu tattırılmalı, büyüdüğü hissettirilmelidir. Beraberinde paylaşma özelliği de kolayca gelişecektir.

 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:46
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  3. çocuklarda paylaşım duygusu
  4. Çocuk Eğitiminde Sevgi ve Disiplin
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