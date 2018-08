Çocuklara özgüven kazandırmanın yolları

Uzm. Psk. Selcen Erdemir Akdan, çocuklara özgüven kazandırmak için yapılması gerekenlerhakkında şunları söyledi:

Özgüvenin temelini kendinden memnun olmak oluşturur. Kendinden memnun olan insanlar çevreleriyle de barışık olurlar. Hakkını aramasını bilen, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, sadece kendi sorunlarına karşı değil toplumsal sorunlara da duyarlılık oluşturabilen insanlar özgüven sahibi kişilerdir. Bu yüzden çocuklara özgüven kazandırılması, onların bütün hayatını olumlu yönde etkileyecek en önemli ebeveyn görevlerinden biridir.

Çocuklara özgüven kazandırmak, aslında onların kendilerini değerli hissetmesini sağlamakla mümkündür. Bazı çocuklar yapıları gereği daha hassas olabilirler. Birçok yetişkinin normal ya da çocuk eğitiminin gerekli parçası olduğuna inandıkları davranışlar, örneğin cezalandırmalar ya da eleştiriler çocuklarda özgüven kaybına neden olabilmektedir.

Özgüvenli çocuk nasıl olur, anne ve babaların hangi davranışları olumlu ya da olumsuzdur, bu bilgilerin öğrenilmesi gerekir. Çünkü çocukluk döneminde yaşanılanlar, bir insanın ilişkilerinden başarılarına kadar bütün hayat üzerinde etkilidir. Baskı altında büyüyen, halk arasında diye tabir edilen bir çocuk, büyüdüğü zaman sosyal hayatta büyük zorluklar yaşayacaktır.

ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN KAZANDIRMANIN YOLLARI

Çocuğunuzun sizin için ne kadar değerli olduğunu ona hissettirin.

Çocuğunuzun varoluşunun sizin için ne kadar önemli olduğunu ona davranışlarınızla ve sözlerinizle hissettirin. Her anne ve baba elbette çocuğunu sever ama bazıları sevgilerini göstermeyebilir. Çocuğunuzu koşulsuz şartsız, yanlış bir şey yaptığında ya da başarısız olduğunda da sevin, ona her zaman destek olun. Her çocuk, şartlar ne olursa olsun ailesi tarafından sevildiğini bilmek ister. Daha doğrusu buna hakkı vardır.

ÇOCUĞUNUZA GÜVENİN

Çocuğunuza altından kalkabileceği sorumluluklar vererek ona güvendiğinizi gösterin. Her şeyi kendiniz yapmaya kalkmayın. Örneğin odasını toplamasına, çantasını kendisinin hazırlamasına izin verin. Bunlar, çocuğunuzun kendi başına bir şeyleri halledebileceğini anlamasını sağlar ve sonunda da çocuğunuz kendine güvenir.

ÇOCUĞUNUZUN ANLATTIKLARINI DİKKATLE DİNLEYİN

"Çocuk işte, konuşuyor" demeyin. Onun anlattıklarını dikkatlice dinleyin. Anlattıklarına dair sorular sorup onun fikirlerine ve sizinle bu fikirlerini paylaşmasına değer verdiğinizi ona gösterin. Ona zaman ayırın. Ve göz teması kurmak iletişimin en önemli etmenlerinden biridir, unutmayın.

ÇOCUĞUNUZ SINIRLARINI BİLSİN

Çocuklar sadece sevgiye değil, eğitime de muhtaçtır. Çocuğunuza makul ölçülerde sınırlar koyun. Nerede durması gerektiğini ona nedenleri ile birlikte anlatın ve taviz vermeyin. Onun anlayabileceği şekilde, neyi neden yapmasını istemediğinizi en fazla iki kere söyledikten sonra onu davranışın sonuçlarına yönlendirin. Örneğin, televizyona yakından bakıyorsa televizyonu kapatacağınızı söyleyin ve gerekirse bunu yapın.

ÇOCUĞUNUZUN RİSK ALMASINA İZİN VERİN

Elbette makul ölçülerde. Örneğin yeni arkadaş edinmek, bisiklete binmek, evdeki radyoyu kurcalamak gibi. Tüm bunların sonunda çocuğunuz yanlışlar yapabilir. Radyoyu bozabilir, bisikletten düşebilir örneğin. Kendi hatalarıyla baş etmeyi öğrenmek, özgüvenin temel bileşenlerinden biridir. Hata yaptığında onu suçlamayın.

ÇOCUĞUNUZUN OLUMLU ÖZELLİKLERİNİ ÖVÜN

Birçok ebeveyn eleştirmekten ya da kızmaktan imtina etmez; fakat iş güzel sözler söylemeye gelince çocuklarının şımaracaklarını düşünüp bunu yapmazlar. Her çocuk cesaretlendirilmek ister. Başarılı olduğunda, arkadaşına yardım ettiğinde, dürüst davrandığında, bir resim yapıp size gösterdiğinde olumlu sözler söyleyip onu takdir edin. Yaptığı her şeyi beğenmek ise çocuğun şımarmasına ve kendisinin farkında olamamasına neden olur. Olumlu özelliklerini övün, hataları için onun anlayacağı şekilde uyarıda bulunun.

İNSANİ ÖZELLİKLERİNİZİ PERDELEMEYİN

Her insan bazen üzülür, bazen sevinir, bazen öfkelenir. Bir robot ya da "mükemmel" olarak tanımlanan bir şey gibi değil olduğunuz gibi davranın. Duygularınızı açık yaşayın ki çocuğunuz öfkenin de sinirin de mutluluğun da her insanda olduğunu, bunların normal duygular olduğunu anlasın.

