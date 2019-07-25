Çocuklara dünya şıklığı Dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonları aynı çatı altında toplandı.

Dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonları aynı çatı altında toplandı.

Beymen Nişantaşı, yeni açılan Kids departmanı ile dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturuyor. Mağazanın eksi ikinci katında açılan Kids departmanı; ünlü markaların t-shirtten ayakkabıya, elbiseden eşofman takımlarına ve mayolara uzanan tasarımlarını 0-12 yaş grubu çocuklara sunuyor.

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