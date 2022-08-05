Çocuklara 3 günde tuvalet eğitimi: Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlar?

Tuvalet eğitimi çocuğun, bir başkasının yardımına ve hatırlatmasına ihtiyaç duymadan, kendi başına yapabileceği bir beceriyi kazanması olarak tanımlanabilir. Henüz yabancı olduğu ve bilmediği bu gizemli süreci tanımaları ve kontrol etmelerine yarar sağlayan bu eğitim, kaygı ve korku seviyesini azalttığı gibi, gelişmekte olan bağımsızlık ve bireysellik değerlerini güçlendirir. Tuvalet eğitimi idrarı uygun zaman ve yerde yapabilmeyi kontrol eden yeteneklerin gelişmesi ile gerçekleşir. Pek çok kültürde kendi kendine yetmenin ilk basamağı olarak görülür. Çocukların kakaları ve çişleri geldiğini farkedip, tutarak tuvalete kadar ulaşmaları için belirli bir nörolojik ve duygusal gelişime ulaşmış olmaları gerekir.

Evet sadece 3 günde çocuklar tuvalet alışkanlığı kazanabiliyorlar. Bu sistem hakkında Lora Jensen bir kitap yazmış ve Amerika da en çok satan ebeveyn kitapları arasına girmiş bile.

Peki 3 günde tuvalet eğitiminin sırları neler?

Öncelikle bu ticari olarak piyasada satılan bir kitapta ana maddeleri şöyle sıralamışlar.

1 – Bu üç günlük bir kamp

2 – Çocuklar daha önceden tuvaletten korkutulmuş ya da sarsıcı bir eğitim tecrübesinden geçmemiş olacak ( bu örneklerde 3 günü geçebiliyormuş ama yine de başarı söz konusu)

3- Cep telefonu yok – evet kesinlikle üç gün çocuğun yanında telefon ne siz ne o telefon olmayacak

5 – Dışarıya çıkmak yok! Evet sadece evde anne baba olarak birbirinize konsantre olacaksınız ve başka şeyle ilgilenmeyeceksiniz.

6- Bez Yok koruyuculu külot yok sadece iç çamaşırı ve günlük kullandığı pijama vs.

PEKİ NELER YAPILACAK?

1- Tuvalete gitmek ister misin çiş var mı diye sorun sık sık sorun ama bunu boğucu hale getirmeyin. Çişin geldiğinde bana söyle beraber tuvalete gidelim demenin yollarını bulun. Çocuk son kararın kendisinde olduğunu bilsin.

2- Kazalar olacaktır kızmayacaksınız beraber sık sık tuvalete gideceksiniz.

3 – Tuvalet yaptığında tuvalet kapısına ya da hazırladığınız kağıda ki bu da tuvalette olmak zorunda alkışlarla bir sticker yapıştırmalısınız yıldız ya da sevdiği kahramanlardan stickerlar satın alabilirsiniz. Kakasını yaptığında daha büyük daha özel stickerlar kullanabilirsiniz.

4- Sadece tuvalet ve çiş konusuna konsantre olacaksınız. 3 Gün boyunca oyun oyun oyun..

5 – Bu eğitimde lazımlık ya da tuvalet aksesuarları şart değil burada karar sizin.

Bu 3 günlük konsantre tuvalet eğitiminin temeli yoğun ilgi haftalarca süren anneleri bedensel ve zihinsel olarak yoran klasik eğitim yerine denenmesi kesinlikle daha uygun, en azından çocuğuna tuvalet eğitimi verecek anneler böyle bir seçeneğe sahipler.

Tuvalet eğitiminin püf noktaları

Çocuklarda tuvalet eğitimi sırasında sizi başarıya taşıyacak en önemli davranış şekli; sabır ve dikkatli bir gözlemci olmaktır! Çünkü tuvalet eğitim sürecinde patron; bebeğinizdir! Dolayısıyla siz, yalnızca yardımcı olan kişi olacaksınız. Bu eğitim için en uygun dönem yaz mevsimi. Eğer bebeğiniz hala eğitim almadıysa, yaz aylarını bu işe ayırın ve bez bırakmanın keyfini çıkarın.

Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlar?

Çocuklarda tuvalet eğitimi 18-36 ay arası dönemde başlıyor. Peki, bu süreçte anne babalar çocuğa nasıl davranmalı? Çocuklar tuvalet eğitimi en kısa yoldan nasıl öğrenir? İşte cevaplar...

DHA'da yer alan habere göre Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın, çocuklarda tuvalet eğitimi anlattı.

Öğr. Gör. Aydın, "18-36 ay arası en ideal dönem. Çocuğun tuvalet alışkanlığını rahat kazanması için eğitim öncesi hazırlık süreci ise 18 ile 24 ay arası sürer." dedi.

TUVALET EĞİTİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÖNERİLER

Aydın, çocuklarda tuvalet eğitimiyle ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Tuvalet eğitimine hazırlık sürecinde öncelikle çocukların tuvalet hakkında bilgi sahibi olmasına özen gösterilmelidir. Bu noktada da çocuklar için en iyi öğrenme aracının oyun olduğunu düşündüğümüzde tuvaleti de oyun yolu ile çocuklara öğretmek, oyun yolu ile içselleştirmelerini sağlamak doğru olacaktır.

Oyun sırasında oyuncakları tuvalete götürmek, bebeğin tuvaleti gelmiş, hadi bebeği tuvalete götürelim diyerek bebeği klozete oturtmak, sonrasında: Aferin, tuvaletini yaptın şimdi tuvalet kâğıdı ile temizleyelim, sifona basalım ve dışkıya bay bay yapalım diyerek oyunsu süreçler yaratmak, çocuk için eğlenceli bir öğreti olacaktır."

Resimli öykü kitapları, çocuğun gelişimini ve eğitimini desteklemede önemli bir role sahiptir. Bu noktada tuvalet eğitimi ile ilgili çocuğun yaşına ve gelişimine uygun resimli öykü kitapları okumak, çocuğun özellikle psikolojik açıdan sürece olumlu bir şekilde hazırlanmasını destekleyecektir."

TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞUNU FARKETTİNİZ, NASIL BAŞLANMALI?

Hazırlık süreci ile çocuğu çok iyi şekilde gözlemlemenin ve çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair verdiği ipuçlarını takip etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Aydın, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunda ebeveynlere ne zaman başlayacağının sinyalini verdiğini belirterek bu ipuçlarını şu şekilde sıraladı:

"Çocuğunuz tuvaletini bezine yapmaktan, bez takmaktan rahatsız olmaya başlarsa, tuvaletini yaparken koltuğun arkasına, perdenin arkasına veya belirli köşelere geçerek dışkısını yapmaya çalışırsa, tuvaletinin geldiğini ifade edebilecek düzeyde dil gelişimine sahip olmaya başlarsa, bezinin kuru kalma süresi uzarsa, tuvalete gitmeye ve klozeti kullanmaya karşı istekli olmaya başlarsa, tuvalet eğitimine hazırlık aşamasında uyguladığınız yöntemlere olumlu tepkiler vermesi gibi ipuçları, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu düşünebiliriz.

Tuvalet eğitimine başlamaya karar verildiğinde öncelikli olarak çocuğun anlayacağı bir şekilde artık bez kullanmayacağını, tuvaletini tuvalete yapacağını ve bez yerine külot kullanacağının açıklanması gerekir."

"Çocuk klozete oturduğunda ayakları yere basmadığı zaman tedirgin olabilir. Bunu önlemek ve çocuğun kendini güvende hissetmesi sağlamak için ayağının altına koyabileceği basamak alınması faydalı olacaktır.

Tuvaletini yaptıktan sonra, aferin dışkını tuvalete bıraktın gibi söylemlerde bulunmak çocuğun hoşuna gidecek ve davranışın pekişmesini destekleyecektir. Aynı zamanda sifona basarak dışkıya bay bay yapmak süreci eğlenceli hale getirmeyi sağlayacaktır."

"KIZMAK VE CEZALANDIRMAK GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Son olarak tuvalet alışkanlığı kazanma süresinin çocuktan çocuğa farklılık göstereceğini unutmamak gerektiğini hatırlatan Öğr. Gör. Damla Aydın, şunları söyledi:

"Bazı çocukların bir haftada tuvalet alışkanlığı kazanırken bazılarının bu alışkanlığı bir ayda kazanması muhtemeldir. Bu noktada çocuğa bakım veren kişilerin sabırlı ve sevecen yaklaşımı çok önemlidir. Altına kaçırdığı için çocuğa bağırmak, kızmak, cezalandırmak, tehdit etmek gibi uygun olmayan davranışlar çocuğun gelişimini ve sürecin işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu gibi olumsuz davranışların yerine çocuğa bunun normal olduğu, ilk başlarda herkesin altına kaçırabileceği, zamanla onun da tuvaletini tutarak sadece tuvalete bırakmayı gerçekleştirebileceği uygun bir dille anlatılmalı; çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanma sürecini rahat bir şekilde atlatması sağlanmalıdır."