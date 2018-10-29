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Çocuklar topa kafa atmamalı

Bu durum beyin hasarı yapıyor, ABD yasakladı...

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:47
Çocuklar topa kafa atmamalı


ABD Futbol Federasyonu aleyhine açılan bir dava sonucunda ülkede 10 yaşın altındaki çocukların topa kafayla vurması yasaklandı. Yasağın gerekçesi; beyin sarsıntısı riski.

2010’dan bu yana topa kafayla vurma sonucunda 50 bin civarında beyin sarsıntısı olayının görülmesi üzerine konu ABD'de mahkemelik olmuştu.

ABD Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili adım atmasının talep edilmesi üzerine kurum, 10 yaş altı çocukların resmi müsabakalarda ve futbol antrenmanlarında topa kafayla vurmasını yasakladı.

ABD Futbol Federasyonu ayrıca 11-13 yaş arası çocuklar için de kafa vuruşu antrenmanı sayısının düşürülmesi yönünde karar aldı.

Bu durum yıllar önce dikkati çekmiş ve uyarılar da yapılmıştı.

Boston Üniversitesi'nden Neuropatologist Dr. Ann McKee kafa yaralanmaları üzerinde ABD futbol ligi NFL üzerine araştırma yapmış "Beyin tam gelişmemiş ve boyun ile kaslar olgunlaşmamış iken, topa kafa vuran çocukların risk altında olduğunu düşünüyorum" demişti.

Amerika'da, 16 ve 18 yaş arası 24 Amerikalı futbolcu üzerinde yapılan bir çalışmada, sezonun sonunda beyinlerinde hafif travmatik beyin hasarı etkilerine benzer anormallikler bulunmuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları, çocuk yaşlarda boyun kaslarının tam olarak olgunlaşmadığını, topa kafa ile vurmanın çocuklarda travmatik beyin hasarlarına sebep olabileceğini söylüyor.

Kafa ile topa vurmanın tekrarlanması durumunda beyin hücrelerinde bozulma sonucu, kronik travmatik ensefalopati denilen hastalık gelişebiliyor.

Bu hastalığın en basit belirtisi hafıza bozukluğu.. Onun için aslında 14 yaş altında çocuklar futbol topuna kafa ile vurmamalı..

Çocuk bu yönde uygun dille uyarılmalı.

Beyin sarsıntılarının bulguları hemen ortaya çıkamayabiliyor. Belirtiler günler ve haftalarca sürebilir.

En yaygın belirtileri başağrısı, unutkanlık, kafa karışıklığı, baş dönmesi çınlama, bulantı, kusma yorgunluk, geveleyerek konuşma...

Öte yandan; gelişkin futbolcularda darbe sonucu beyin hasarı oluşması daha çok oyuncuların birbiriyle veya kale direği gibi sert cisimlere çarpmasından oluyor.

Bahsi geçen habere temel olan bilimsel çalışmada da topa kafa vurma sayısını azaltmanın beyin sarsıntılarını azaltacağı ancak beyin hasarına yol açan asıl sebebin, oyuncu-oyuncu çarpışmaları olduğu bildiriliyor.

Çocuğu top oynamaktan alıkoymanız mümkün değildir. Fakat onu bu tür tehlikelere karşı uyarmak da anne-baba olarak göreviniz olmalı..

Kafa travması durumunda anne-baba olarak en kısa zamanda çocuğunuzu bir sağlık merkezine götürmelisiniz. Sağlık merkezine ulaşmadan

-Öncelikle travma sonrası çocuğunuz bilincini kaybetmişse havayolunun açık olduğundan emin olmalısınız.

-Travma sonrası ciltte kanamaya neden olan bir kesi mevcut ise steril bir gazla, eğer o yoksa temiz bir bezle yara-kesi üzerine tampone ederek kanamayı durdurabilirsiniz.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:47
  1. çocuk
  2. top
  3. beyin hasarı
  4. kafaya top gelmesi

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