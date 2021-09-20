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Aktüel Çocuklar sevinsin camide büyüsün
Aktüel

Çocuklar sevinsin camide büyüsün

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan müezzin Bekir Arslan, mesaisinin önemli bölümünü, ilçedeki çocukların camiyle tanışması ve camide daha fazla zaman geçirmeleri için harcıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:43:00 -
Çocuklar sevinsin camide büyüsün

Hayırseverlerin desteğiyle cami bahçesine oyun parkı yaptıran Esentepe Mahallesi’ndeki Hacı Murat Camii’nin müezzini Arslan, çocuklara döner, kebap, etli ekmek, sac tava, karpuz, mısır haşlaması, dondurma ve kahvaltı ikramında bulunuyor. Arslan, ikramların ardından futbol, yakar top, saklambaç ve geleneksel oyunlarla eğlenen çocuklardan dileyenlere Kur’an-ı Kerim ve ahlak eğitimi de veriyor.

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